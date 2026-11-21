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匹克球正夯！彰化鹿江中小學打造17個球場 學校社區共享
匹克球近年風靡全球，結合網球、羽球與桌球特色，成為老少咸宜的新興運動。彰化縣政府看好匹克球發展，今天在鹿江國際中小學啟用全縣規模最大的光電匹克球場，設有17個匹克球場地，除與社區共用，並迎來首場匹克球聯賽，吸引101隊報名，參與十分熱烈。
縣長王惠美表示，鹿江國中小是新興學校，重視國際教育、科技與傳統藝術發展，為配合校舍興建及高中部籌設，縣府投入縣款2025萬餘元，興建綜合球場，在太陽光電棚架下設置4個標準籃球場、1個排球場，也可規劃為17個匹克球場，提供學校與社區共同使用。
王惠美指出，匹克球起源於美國西雅圖，可單打或雙打，適合不同年齡層參與。球場啟用後，21、22日舉辦社區運動俱樂部匹克球聯賽，共有101隊參賽，分為國小、國中男女雙打，以及社區家長、親子和長青雙打等7個組別，希望帶動全民運動風氣。
立委謝衣鳯表示，這座球場不僅是彰化最大，也是中部規模最大的匹克球場，配合鹿江高中部預計2028年招生，未來可望吸引更多中部學生，也盼持續推動新興運動。
校長黃俊偉表示，感謝縣府打造兼具光電設施的優質運動場域，未來將秉持與社區共融共享精神，提供學生多元運動空間，也積極與社區合作舉辦活動。
教育處指出，配合學校校舍及高中部發展，原有壘球場另移至媽祖路旁，縣府投入3000萬元興建鹿港壘球場，已於上周啟用，讓地方少棒及慢壘球隊有合適場地，也為鹿江國中小保留未來發展空間。
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