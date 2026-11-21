匹克球近年風靡全球，結合網球、羽球與桌球特色，成為老少咸宜的新興運動。彰化縣政府看好匹克球發展，今天在鹿江國際中小學啟用全縣規模最大的光電匹克球場，設有17個匹克球場地，除與社區共用，並迎來首場匹克球聯賽，吸引101隊報名，參與十分熱烈。

縣長王惠美表示，鹿江國中小是新興學校，重視國際教育、科技與傳統藝術發展，為配合校舍興建及高中部籌設，縣府投入縣款2025萬餘元，興建綜合球場，在太陽光電棚架下設置4個標準籃球場、1個排球場，也可規劃為17個匹克球場，提供學校與社區共同使用。

王惠美指出，匹克球起源於美國西雅圖，可單打或雙打，適合不同年齡層參與。球場啟用後，21、22日舉辦社區運動俱樂部匹克球聯賽，共有101隊參賽，分為國小、國中男女雙打，以及社區家長、親子和長青雙打等7個組別，希望帶動全民運動風氣。

立委謝衣鳯表示，這座球場不僅是彰化最大，也是中部規模最大的匹克球場，配合鹿江高中部預計2028年招生，未來可望吸引更多中部學生，也盼持續推動新興運動。

校長黃俊偉表示，感謝縣府打造兼具光電設施的優質運動場域，未來將秉持與社區共融共享精神，提供學生多元運動空間，也積極與社區合作舉辦活動。

教育處指出，配合學校校舍及高中部發展，原有壘球場另移至媽祖路旁，縣府投入3000萬元興建鹿港壘球場，已於上周啟用，讓地方少棒及慢壘球隊有合適場地，也為鹿江國中小保留未來發展空間。

彰化縣今天在鹿江國際中小學啟用全縣規模最大的光電匹克球場，設有17個匹克球場地，除與社區共用，並迎來首場匹克球聯賽，吸引101隊報名。記者劉明岩／攝影

彰化縣今天在鹿江國際中小學啟用全縣規模最大的光電匹克球場，設有17個匹克球場地，除與社區共用，並迎來首場匹克球聯賽，吸引101隊報名。記者劉明岩／攝影

彰化縣今天在鹿江國際中小學啟用全縣規模最大的光電匹克球場，設有17個匹克球場地，除與社區共用，並迎來首場匹克球聯賽，吸引101隊報名。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府今天在鹿江國際中小學啟用全縣規模最大的光電匹克球場，設有17個匹克球場地，除與社區共用，並迎來首場匹克球聯賽，吸引101隊報名。圖／縣府提供