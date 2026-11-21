原本昏暗單調的人行地下道，如今抬頭就能遇見藝術。新北市鶯歌國小將學生畫作搬進校園對面的尖山埔人行地下道，打造「鶯小藝廊」，每一幅畫作都呈現孩子的創意巧思，為老舊公共空間注入新生命，讓美感教育走出教室，成為社區最有溫度的藝術風景。

地下道昔日因燈光不足、牆面單調，給人陰暗的刻板印象。鶯歌國小將美感教育結合寫生課程，引導學生以畫筆探索生活、描繪家鄉，透過一幅幅充滿創意的作品，為社區公共空間注入藝術氣息，也拉近校園與鄰里之間距離。

此次展出作品各具巧思，其中六年級學生黃子芹以「水上飛槳 岸上杵歌」獲校內高年級繪畫組特優。她分享，創作靈感源自暑假與家人同遊日月潭時，聽聞「杵音」是邵族最具代表性的傳統音樂，決定以畫筆記錄文化與信仰的感動。對於作品能登上「鶯小藝廊」感到相當開心，期許自己未來繼續用畫筆探索世界。

無黨籍市議員蘇泓欽積極爭取該地下道美化轉型，他到場勉勵學子，聆聽孩子導覽作品。他表示，美感教育不應侷限於教室，更要與生活環境緊密連結。「鶯小藝廊」為孩子搭建了展現自信的開放舞台，讓逛老街或路過遊客感受到純真、活潑的創作能量。

20日揭幕典禮在溫馨茶敘與活力表演中展開，隨後安排專人導覽，帶領賓客細細品味每幅畫作背後的童心故事。鶯歌國小表示，將定期更換展出作品，讓「鶯小藝廊」成為在地常態性的美學基地，歡迎市民來參觀，為孩子的創意喝采。

鶯歌國小六年級學生黃子芹（左）以「水上飛槳 岸上杵歌」獲校內高年級繪畫組特優，作品登上「鶯小藝廊」，她向市議員蘇泓欽分享作品靈感。圖／讀者提供

鶯歌國小六年級學生黃子芹（左）以「水上飛槳 岸上杵歌」獲校內高年級繪畫組特優，作品登上「鶯小藝廊」讓她成就感十足，期許自己未來繼續用畫筆探索世界。

孩子們透過作品展現創意與美感，讓藝術走入社區、點亮生活。圖／讀者提供