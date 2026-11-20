教育部115年度教學卓越獎今天揭曉，台南市和順國中、永康國中及北區立人國小共獲得1金2銀，展現特色課程成果。其中，和順國中結合AI科技與台江環境永續議題，將易危植物貝克氏鹽草融入跨域教學，勇奪金質獎；永康國中以藝術串聯各學科，獲銀質獎；立人國小則帶領學生走讀台南36處古蹟，讓府城成為沒有圍牆的教室，也獲銀質獎。

獲得金質獎的和順國中，以培養學生AI素養為核心，結合台江地區自然環境與在地特色，將貝克氏鹽草及減碳議題融入課程。教師透過科技融入教學及跨領域合作，引導學生從生活周遭的環境問題出發，進行觀察、探究與實作，讓學生不只學習科技知識，也能運用科技思考、解決真實問題，進一步建立環境永續觀念。

獲得銀質獎的永康國中，以美感教育為主軸，打破傳統學科界線，將藝術融入語文、數學、社會、自然及科技等領域，透過教師跨域共備，設計貼近生活的學習活動，並結合AI輔助學習及校外探索，引導學生從日常環境中觀察、感受與創作，培養觀察力、創造力及美感素養。

北區立人國小則以「古蹟孩子王．立人COOL學堂」為主題，串聯台南36處古蹟與文化場域，規畫涵蓋一至六年級的跨領域課程，融入AI數位科技、社會情緒學習（SEL）及永續發展議題。學生透過走讀、實地觀察、人物採訪及數位創作，認識家鄉歷史文化，並將成果轉化為小書、導覽解說及影像作品，從文化認識者進一步成為家鄉故事的分享者。

市長黃偉哲表示，台南豐富的歷史文化與自然環境，是學校發展特色課程的重要資源，教育不只是傳授知識，更要引導孩子從生活中探索、發現問題，並運用所學解決問題。此次3校獲獎，展現教師團隊長期投入及創新教學的成果。

教育局長鄭新輝指出，市府持續透過輔導團入校陪伴、教師專業社群及教學經驗交流，協助學校發展特色課程。台南自2019年至2025年度累計獲得12金、13銀，今年再添1金2銀，期盼透過獲獎學校分享教學經驗，帶動更多學校精進課程，培養學生多元能力。