「便溺」的「溺」，你都怎麼念？近日，因民眾黨嘉義市長候選人張啓楷曾在路邊便溺的影片遭網友瘋傳，有國文老師發文提醒，「便溺」的「溺」應讀作「ㄋㄧㄠˋ」，而非一般熟悉的「ㄋㄧˋ」，因為這裡的「溺」與「尿」相通。貼文吸引近9萬次瀏覽，不少網友才發現自己多年來都念錯了。

該名老師在Threads上表示，希望盡一點社會責任，特別提醒一般民眾及準備國中教育會考的學生，路邊「便溺」的「溺」要念成「ㄋㄧㄠˋ」。他也幽默解釋，如果讀成「ㄋㄧˋ」，就會變成陷入或淹沒的意思，「那這個畫面就真的有點壯觀了」，讓原本嚴肅的國文知識多了幾分趣味。

根據教育部《重編國語辭典修訂本》，「溺」確實有兩種讀音。念作「ㄋㄧˋ」時，可以表示淹沒、陷入危境或沉迷，例如「溺斃」、「溺愛」及「人溺己溺」；念作「ㄋㄧㄠˋ」時，則與「尿」字相通，具有小便、排尿的意思，因此「便溺」、「尿溺」等詞中的「溺」，都應採用後者讀音。

貼文曝光後，不少網友留言「學到了」、「謝謝老師」，還有人開玩笑說「人尿己尿」，也有網友引用古籍補充，「溺」用來表示小便的情況並非現代才出現，古代文獻早已有相關用法。事實上，同一個國字因為意思不同而有不同讀音，在中文裡並不少見。「溺」便是其中一例，判斷時不能只看字形，還得搭配前後文理解。