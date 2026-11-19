桃園新興國際中小學今天舉辦年度校慶暨運動會，今年以多國文化為主題，將國際教育搬進運動會，各班依抽籤選定國家，透過服裝、語言、音樂、舞蹈及特色道具，創意呈現32國文化風貌，各國旗幟在操場飄揚，讓校園宛如大型國際嘉年華。桃園市副市長王明鉅表示，桃園是多元文化匯聚的城市，盼學生立足台灣、放眼世界，培養世界公民素養。

校方表示，這次運動會從服裝搭配、音樂選擇，到舞蹈編排及道具設計，都由師生共同構思各國特色。各班輪番進場，學生除了展現班級創意，也能透過欣賞其他班級表演，認識不同國家的語言、服飾及音樂，讓傳統運動會進場活動化身全校共同參與的多元文化課程。

王明鉅表示，教育除了傳授知識，更要幫助每個孩子發掘興趣與專長，培養面對未來的能力。桃園是台灣連結世界的重要門戶，期勉學生在認識不同文化的同時，也深化對本土文化的認同，未來成為具備全球競爭力及世界公民素養的人才。

新興高中總校長魏宏恩表示，學校長期推動國際教育，目前聘有10位外籍教師，並在國中部、國小部開設多元課程及社團才藝活動，同時以STEAM教育為課程重點，融入國外科學教材，透過小班教學及多元課程設計，讓學生探索科學時自然接觸英語，拓展對國際社會的認識。

副總校長兼國中小學部校長林繼生表示，學校平時透過外籍教師教學，以及結合節慶、生活的體驗活動，增加學生與不同國家人士互動的機會。這次進一步把多國文化融入運動會，不論學生親自準備或欣賞各班演出，都能更深入認識不同國家文化，將「生根本土、連結世界」的教育理念落實在校園生活中。