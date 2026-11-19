高中籃球聯賽（HBL）女子組預賽24日登場，台南永仁高中今宣布，女籃獲在地企業翰林教育集團贈20萬元協助支應訓練、移地集訓、比賽交通食宿及運動防護等開銷。永仁女籃上季拿下季軍，近兩年連續打進四強，今年將力拚延續佳績。

校方表示，翰林教育集團協理張佑竹代表捐贈，校長余月琴代表接受。張佑竹表示希望透過企業資源支持基層體育發展，期勉選手在球場上發揮平日訓練成果，預祝球隊在HBL預賽中旗開得勝。

永仁女籃前一季打進冠軍戰，最終亞軍，前年季以83比82險勝南山高中，拿下季軍。近兩年連續闖進四強，展現球隊穩定的競爭實力。

今年HBL女子組預賽永仁分在A組，同組對手包括陽明、北一女、南山、淡水商工、永平、金甌及苗栗高商。第一階段24日起連3天在高雄鳳山體育館舉行，第二階段12月20日至26日移師新竹縣立體育館。

校長余月琴表示，學校體育團隊發展除了師生努力，也需要社會及企業資源支持，政府補助經費有時難以完全滿足球隊需求，感謝翰林在預賽前經費挹注，對教練及選手都是鼓勵。這筆捐款將用於選手訓練提升及健康照護，協助球隊備戰本屆賽事。

高中女籃HBL勁旅台南永仁連年闖進四強，翰林捐20萬元助備戰。圖／校方提供

高中女籃HBL勁旅台南永仁連年闖進四強，翰林捐20萬元助備戰。圖／校方提供

高中女籃HBL勁旅台南永仁連年闖進四強，翰林捐20萬元助備戰。圖／校方提供