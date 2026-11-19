汐止區樟樹國小陪伴師生三十年的老舊大門，因為年久失修經常故障，在教育局補助經費下，近期終於完成全面翻新，新大門採用仿花崗岩材質，搭配大地色系與活潑的跳色設計，讓校園門面煥然一新，給學童一條安全又亮麗的上學路。

樟樹國小校長邱俊傑表示，樟樹國小做新的大門，還有大門意象也有做重新規劃，主要是當初學校的門已經用了大概30年了，已經有一點常常在故障，所以也感謝新北市教育局補助經費，把校門做更新，並把整個大門口的意向做重新規劃，現在大門很漂亮、很新穎。

樟樹國小大門近期完成全新改造，整體設計融入大地色系並採跳色設計，材質更選用仿花崗岩，讓校門口看起來格外活潑新穎。陪伴師生長達30年的舊大門因年久失修經常故障，學校推動大門更新與整體意象重塑，為師生及社區帶來耳目一新的面貌，小朋友都好喜歡。

邱俊傑提到，這次也做了校名可以在夜間照明的功能，還有門也改成比較輕容易開啟，比較不會故障，希望給小朋友一個安全的上學通道。目前學校幾個大門都有做汰舊換新，總共有三個大門，包括大門口還有側門、還有一個西側門。

除了外觀質感升級，新校門在功能上也進行了貼心改良。校方將原本沉重、易故障的大門改為輕量化設計，不僅更容易開啟，也大幅提升安全性，透過全面汰換老舊校門，讓校園門面展現兼具安全與現代感的全新氣象。