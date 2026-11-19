高雄仁武國小今天啟用亞洲多元文化食育教室，由養樂多文教基金會捐贈多項食育教材教具及30組日本學校午餐餐具，讓學生體驗台灣水產、東南亞香料、日本學校午餐等文化。

校方今天舉辦捐贈儀式並結合第5屆台日學校午餐交換計畫，仁武國小也與日本茨城縣進行跨海視訊共食。

仁武國小營養師許淳善及美乃濱學園營養教師保立貴博，以高麗菜為共同食材設計菜單。台灣菜色包括小卷炒高麗菜、干貝雞湯；日本則有高麗菜與豬肉味噌炒、香鬆飯、胡麻小松菜及養樂多LIGHT優酪乳。

仁武國小校長潘芊邑表示，透過線上交流進行「雲端共食」，讓學生認識台日兩地學校營養午餐及飲食文化。學校用餐不只是吃飽，也包含文化認識，未來將結合食農教育與國際教育，持續拓展學生視野。

養樂多股份有限公司行銷部襄理香月高洋表示，盼捐贈的教材教具能成為學校營養師及廚師發揮專業的助力，引導孩子認識食材來源，培養尊重食物的觀念，基金會也將持續投入教育公益。

大享食育協會表示，此次捐贈教材涵蓋多元主題，包括介紹台灣水產的「虱目魚分解仔2.0」、「頭足變身仔」，認識東南亞飲食文化的「東南亞的滋味小劇場」及香料教材教具盒，以及推廣惜食觀念的故事箱、學校營養午餐食譜書等。