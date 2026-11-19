台中市大里區大里國小今舉行112周年校慶暨多功能活動中心落成啟用典禮，市長盧秀燕表示，大里國小是台中歷史最悠久的學校之一，卻始終沒有禮堂，市府編列近1億元興建，終於彌補多年缺憾，也是她卸任前最感欣慰的事情之一。感謝議員、教育局、區公所、家長會及志工共同努力，讓孩子擁有更完善的學習環境。

校方今安排口琴隊以悠揚樂聲迎賓，接著並有台灣獅表演登場，同時舉辦校慶園遊會，讓百年校園在音樂、鼓聲與相聚的笑語中展現活力。

盧秀燕說，市府因此推動「給孩子一個禮堂」計畫，8年來已興建近50所校園禮堂，如今大里國小也順利完成。新禮堂配備空調、音響及完善設施，可供籃球、排球、羽球、桌球及各類音樂、藝文活動使用，讓孩子享有更完整的教育資源。新禮堂興建全數由市府編列預算，即使爭取中央經費不易，仍努力籌措經費，提供孩子更好的教育環境。

教育局說，市府自2023年推動「給孩子一個禮堂」計畫，編列24億餘元，補助25所學校興建活動中心，其中大里區大里國小多功能活動中心由市府投入9千460萬元，新禮堂不僅提供遮風避雨的活動場域，也讓學校有空舉辦藝文活動。

校長林永龍感謝市府支持新建活動中心，從過去缺乏室內空間，到今天擁有能讓孩子盡情運動、演出與相聚的新館，這份校慶的禮物，不僅凝聚市府、學校及地方各界的支持，更將成為下一代共同成長的記憶。學校將善用這座新場館，讓口琴聲、獅鼓聲、歡呼聲持續在校園迴響，也陪伴每一位孩子在大里這片土地上找到自己的舞臺、勇敢向前。

市議員林碧秀、蘇柏興、江和樹、教育局長蔣偉民，和前議員張滄沂等人都出席活動。

台中市大里區大里國小多功能活動中心今落成啟用，市長盧秀燕前往祝賀。圖／台中市政府提供

台中市大里區大里國小多功能活動中心今落成啟用。圖／台中市政府提供