台中市新民高中普通科二年級學生黃學毅，參加教育部國民及學前教育署主辦的「115學年度普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽中投區複賽」，在競賽中脫穎而出，拿下「化學科第一名」，將代表中投區參加12月底國立台灣師範大學化學系舉行的全國決賽。

「數理及資訊學科能力競賽」是全國高中數理領域最具指標性的賽事之一。各校要先通過校內初選，再由各區推派學生參加複賽，競賽分成筆試和實驗術科兩部分，同時考學理基礎和實作能力；這次化學科共30名學生獲獎，黃學毅在高手雲集的賽場中力壓群雄、站上第一名，打破明星高中常獲獎前幾名的紀錄。

化學科指導教師李衍毅表示，黃學毅從校內初選起就展現驚人實力，暑假期間，老師就為他規劃備考方向、提供應試資源，並帶他認識化學競賽的考生生態、考試制度和應試技巧。準備期間，他在實驗術科投入大量心力，練習時雖曾失手，卻越挫越勇、更加努力，最後他的實驗成績領先對手高達10分，不負眾望勇奪中投區複賽第一名。

黃學毅表示，自己在準備比賽時，從反覆複習課堂知識到深入研究課外題目，每個環節都要投入大量時間與心力。面對艱深的化學觀念和具挑戰性的題目，他也曾感到挫折與迷惘。但透過不斷練習、檢討錯誤，加上老師的悉心指導，他逐漸建立起解題的信心與能力。

黃學毅強調，「這次的成果並非一蹴可幾，而是許多努力一點一滴累積而成。」未來會繼續保持對化學的熱情與好奇心，把這次成績當作新的起點，挑戰更高的目標，為學校爭取更多榮耀。