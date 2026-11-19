南投13個鄉鎮市的歷史、產業、生態與風土民情，如今都成了孩子的課本！南投縣政府集結全縣逾170位教師，耗時2年編撰27冊國小鄉土教材，從認識生活周遭的社區，到探索整個南投縣，讓地方文化走進校園，也讓孩子從小培養家鄉認同。

南投縣政府18日在草屯鎮北投國小舉辦國小鄉土教材新書發表會暨啟動儀式，副縣長王瑞德與各鄉鎮市編輯代表共同見證。這套教材由縣府自113年開始規畫，投入300萬元，邀集全縣逾170位教師歷時2年編撰完成，共27冊，並同步推出紙本及電子書，供各校融入課程使用。

王瑞德表示，參與編撰的校長、教師及教育處同仁走訪地方、蒐集資料，也感謝地方耆老、文史工作者及居民分享生活經驗，讓地方故事、風土民情及生態環境都能成為孩子的學習素材。認識家鄉是孩子關懷土地、傳承文化的起點，期盼孩子未來無論回鄉服務或走向世界，都能對自己的家鄉有信心。

教育處長王淑玲指出，教材依十二年國民基本教育課程綱要核心素養編寫，低年級及中年級各13冊，以南投縣13個鄉鎮市為單位，讓學生從熟悉的生活環境出發，逐步認識地方特色；高年級則以1冊統整全縣歷史文化、自然環境及物產經濟，建立對南投整體風貌的認識。

統籌編輯的北投國小校長陳文燦表示，教材內容涵蓋古今往來、經濟產業、自然環境、人文及多元、亮點等5大方向，希望孩子先認識自己的社區，再了解所在鄉鎮市，進一步認識整個南投縣，透過生活經驗與地方故事，逐步建立對家鄉的感情與認同。

教育處表示，後續將持續發展配套教案及教具，並依各校教學需求修訂教材。新書發表會也安排13個鄉鎮市特色攤位，展示各地教材內容，王瑞德與學生進行鄉土教育問答，了解各校如何將教材融入教學，活動最後並品嚐在地割稻飯，體驗農忙時互相幫忙、共享收成的農村文化。

南投縣政府集結全縣逾170位教師，耗時2年編撰27冊國小鄉土教材，將13個鄉鎮市的歷史、產業、生態及文化特色融入課程。圖／南投縣政府提供

南投縣國小鄉土教材新書發表會在草屯鎮北投國小舉行，副縣長王瑞德與各鄉鎮市編輯代表共同見證教材啟動。圖／南投縣政府提供