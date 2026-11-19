年底大選即將來臨，台南市長黃偉哲率領的市府團隊也即將「畢業」，台南市教育局今舉辦「8年同行，教育升級」成果記者會，公布自黃偉哲上任以來的施政成績，其中，8年來已投入逾60億餘元整建393棟校舍、布建逾7.3萬台學生平板，閱讀磐石獎更獲全台之冠。

教育局長鄭新輝表示，8年來以學生為中心，從校園硬體、教師專業到數位學習全面提升，此次也以「REACH Higher, Together.」為核心精神，將8年成果歸納為資源到位、專業增能、檢核精進、同心協力及制度扎根等五大面向，呈現台南教育一步一步向上提升的成果。

其中，在校園建設方面，台南市投入近35億元新設4所學校，另編列60億7550萬元整建393棟校舍，並向中央爭取16.7億餘元改善126校通學步道；目前已建置57處中央廚房，學生午餐自辦率達94.5%，為六都最高。

教育局也說，近年來已累計布建逾7.3萬台學生平板，並建置AI算力電腦教室；透過科技化評量及差異化教學，國語、英語、數學學習通過率分別提升18%、23%、19%；閱讀平台「布可星球」累計參與逾4568萬人次，另有196校推動專題式學習，培養學生自主學習及問題解決能力。

教育局提到，全台南目前已有逾4600名普通班導師完成特教研習，並培育1052名具雙語教學能力教師；公共化教保服務也增加4626個收托名額，減輕家長育兒負擔。

鄭新輝強調，教育局8年來成果不僅展現在硬體建設，更逐步將差異化教學、專題式學習及閱讀教育轉化為常態制度。教育局也將同步發表8年施政成果專書，記錄台南教育政策推動歷程。