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灃食基金會開發永續桌遊 玩樂中學習碳足跡
灃食公益飲食文化教育基金會開發永續桌遊「平衡地球美食家」，將抽象的碳足跡概念，轉換為可實際動手操作的遊戲，近日在彰化縣永靖國小入班教學，讓師生一同在課堂中體驗。
灃食基金會今天發布新聞稿指出，「平衡地球美食家」桌遊將碳足跡概念轉化為平衡挑戰，玩家要將代表污染與環境負擔的物件放上平衡裝置，觀察不同食材與飲食選擇如何影響地球。
隨著污染物增加，平衡也更難維持，玩家也從中瞭解食物背後所使用的土地、能源，以及加工與運輸過程，都可能形成環境負擔。
基金會近日嘗試入班教學，讓師生在桌遊過程中分享永續概念。永靖國小學務主任陳明全表示，永靖是以農業為主的鄉鎮，期待孩子從認識食材出發，進一步體會農民生產食物的辛勞，關心自己生活的土地。
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