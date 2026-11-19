為了幫學生活用課堂所學，台北市光仁小學日前為一至三年級學生舉辦自然科學闖關活動，從多項趣味與挑戰兼具的關卡中探索科學奧妙。

活動依照不同年級的學習內容，規畫「風帆車」、「天降巨石」、「靜電妙用」、「紙飛機」、「磁力」、「浮沈小魚」、「搖搖手電筒」及「魔鏡尋寶」等關卡。學生必須運用所學，透過觀察、操作，找出解決方法。

活動當天，十多位志工媽媽也擔任關主，引導學生實驗、思考，鼓勵嘗試、完成挑戰。志工媽媽們對活動設計給予肯定，認為透過遊戲與實作不僅能加深對課程內容的理解，也能將科學與日常生活連結，讓學習更有趣、更有感。

校長梁坤明表示，「從遊戲中學習，從實作中體驗」是光仁小學自然科學及STEAM課程的核心理念。教育不只是知識的傳遞，更重要的是啟發學生的好奇心，主動學習的熱情。透過自然科學與STEAM課程的多元實踐，期盼孩子能在探索中發現問題、在實作中尋找答案，並在合作中累積經驗，培養AI新世代所需的自信與能力。

老師指導一年級學生操作「天降巨石」實驗。圖／光仁小學提供

二年級學生在闖關活動中搶答。圖／光仁小學提供

一年級學生操作「天降巨石」實驗。圖／光仁小學提供