台北市知名私立復興中學近日傳出教師聚餐爭議！有家長投訴，國中部一名黃姓導師以學生段考進步幅度及學業表現作為獎勵標準，邀請達標學生與老師聚餐，卻要求家長出資贊助餐費，甚至原本還打算帶妻子及兩名兒子同行，引發家長質疑教師藉獎勵學生之名，讓家長埋單、自己一家也跟著受惠。對此，校方調查後出面替老師喊冤，強調並無凹家長贊助或自肥情事，整起事件是家長誤會。

據家長向《鏡週刊》投訴指出，黃姓導師以段考成績進步20%以上，或是成績優異的「超級學霸」為標準，挑選學生參加「老師陪吃飯」活動，作為鼓勵學生的方式，但聚餐費用卻由家長提供，讓部分家長質疑，教師利用特殊獎勵區分學生，容易造成未獲選孩子的失落感，也可能讓出資家長與學生獲得特殊待遇，衍生公平性問題。

其中一名家長透露，上學期曾有一次段考達標學生多達19人，黃師卻在家長群組表示，原本預留的座位，加上師母及兩名兒子的席位，仍無法讓所有達標學生參加。隨後有家長加碼贊助，黃師也在群組公開感謝家長「一直支援導師的任性」，最後讓19名學生都能參加聚餐。

除了聚餐爭議，家長也質疑黃師新學期推出的「每日經驗值排行榜」制度，將考試、作品、遲到及日常表現全部換算成點數，每天公開前三名學生的姓名與分數，未來還可能與聚餐等獎勵連結。

家長認為，透過遊戲化方式鼓勵學生並非不可行，但若所有行為都與點數、排名及獎勵掛鉤，恐讓孩子逐漸在意能獲得多少分數，而非真正理解學習的意義；加上評分規則及獎勵標準都由教師決定，長期公開排名也可能讓青春期學生承受同儕比較壓力，甚至產生標籤化與挫折感。

針對相關指控，復興中學校方表示，黃姓教師平時相當認真教學，經內部了解，當時確實有家長提供10張餐券，希望用來鼓勵班上進步的學生，老師才訂出參加標準，沒想到學生進步幅度超出預期，達標人數多達20人，超出原先餐券數量的部分，最後是老師自行掏腰包負擔。

校方也說明，黃師原本確實有計畫帶家人一同前往，但事前已向家長代表說明，家人的餐費會自行負擔，並不會占用學生名額，最後因座位不足，家人也沒有出席。校方強調，該名教師過去經常自掏腰包請學生吃飯，並沒有要求家長埋單或藉機讓家人享受福利的情況，認為整起事件是家長有所誤解。