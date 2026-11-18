宜蘭縣政府今天舉辦第二十屆聯合盃全國作文大賽宜蘭區初賽頒獎典禮，今年1425名國中小及高中職學生報名參加，人數踴躍，競賽透過多元且富有思辨作文題目，引導學生從生活經驗出發，培養觀察、思考與文字表達能力，經過初賽評選，各組前5名及佳作學生共計210人，將代表宜蘭區進一步參加下個月的全國總決賽。

代理縣長林茂盛表示，聯合盃全國作文大賽今年已邁入第20屆，成為推動學生閱讀與寫作教育的重要平台，這次競賽分為國小中年級、國小高年級、國中七年級、國中八年級、國中九年級及高中職等6組，主辦單位特別贈送參賽學生寫作讀本《寫出新高度：AI時代的文字》收錄上屆各縣市初賽各組第一名作品，提供學生優質寫作範例，鼓勵孩子從閱讀中汲取靈感，持續提升寫作能力。

今年作文題目兼具生活觀察、情感探索與時代議題，充分考驗學生的創意及思辨能力。國小中年級組以「原來你在這兒」為題，引導孩子從日常生活中重新發現物品背後的回憶與故事；國小高年級組以「面對不合理的規則，我會……」為題，鼓勵學生思考如何表達立場及面對問題。

國中七年級組結合AI科技趨勢，以「這個問題，AI也無法解決」為題，引導學生反思人工智慧的限制，以及人與人之間互助合作的重要性；國中八年級組以「暫時失衡的人生」為題，透過人生與騎乘腳踏車的比喻，鼓勵學生書寫面對挫折、調整步伐及重新站穩的成長歷程。

國中九年級組以「越悲傷，越要□□」為題，引導學生探索悲傷情緒，分享面對與走出低潮的方法；高中職組則以「潘朵拉的盒子」為題，從希臘神話延伸至生命經驗，鼓勵學生正視曾經逃避或隱藏的情緒，學習理解、接納自我，展現深度思考與情感表達能力。

聯合報教育事業部總經理潘素滿表示，寫作不只是文字的累積，更是培養獨立思考、情感表達及理解世界的重要能力，今年作文題目從日常生活、成長歷程到 AI 科技與生命情緒，讓學生有機會透過文字表達自己的觀察與想法，感謝縣政府重視與協助聯合盃作文大賽，讓閱讀與寫作的種子持續在宜蘭扎根茁壯。

國中八年級組獲獎者。記者戴永華／攝影

國中七年級組獲獎者。記者戴永華／攝影

國小中年級組獲獎者。記者戴永華／攝影

國小高年級組獲獎者。記者戴永華／攝影