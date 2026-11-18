運動部長李洋今天到國立基隆高中，了解母校推動興建青少年羽球訓練中心，深化基層三級連貫培訓、潛力優秀選手培訓交流計畫。陪同的基隆市議長童子瑋說，身為議長，非常希望部長大力支持，「如果全額補助當然最好」。

立委王正旭今邀李洋回到基隆高中，聽取校方簡報基隆市青少年羽球訓練中心計畫。校方規畫2027年設計執行，2027至2028年發包施工，2029試營運及啟用。計畫申請工程經費3.49億元。

校方簡報指出，這棟青少年羽球訓練中心屬國家A級標準專業羽球館，1樓是停車場和管理室，2樓設韻律教室、重量訓練室、運動傷害防護室和多功能會議討論室，3樓為12面球場。啟用後可打造羽球專業城市運動形象，深化三級連貫培訓，做為台灣北區潛優選手培訓基地，並與中華民國球協會合作，培訓青少年（U15、U17、U19）潛優選手。

基隆高中校長簡森乙表示，前校長鍾定先任內開始則畫羽球訓練基地過程，不只為了國家培養羽球標竿人才，同時也考慮到基隆多雨的環境，居民希望能夠有運動場館或空間，學校也希望訓練中心可以帶動地方繁榮，達成雙贏目標。

童子瑋說，非常希望部長大力來支持相關預算，如果可以的話，當然全額補助最好。基隆的資源比較匱乏一點，也比較不容易爭取，以民意代表立場，自然希望基隆高中能獲得「校友」支持。

運動部設施規劃司長蔡文娟表示，興建大型場館不容易，還要考慮後續營運模式，未來定位應朝向多元、校園開放，讓整個場館建置能供大家使用。經費部分，目前是朝著全額補助的方向，跟行政院爭取經費。如獲行政院支持，運動部會大力促成。

李洋說，他也希望基隆能有多功能的羽球館，並有更多元的參與。運動部會積極的跟行政院長說明基隆的需要，希望今、明兩年有機會可以來完成。