一項又一項研究顯示常年白雪皚皚的聖母峰（Mt. Everest，又稱珠穆朗瑪峰）正在融化，想要攻頂的登山客數量屢創新高，聖母峰基地營（Everest Base Camp）設施消耗的能源導致每年春天流失約3000公噸冰雪。最令人震驚的發現之一是：人類尿液導致「昆布冰川」（Khumbu Glacier）融化約154噸冰雪。

2026-11-18 12:00