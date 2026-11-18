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等了近60年！秀水國中活動中心終於動土 斥資1億打造多功能場館
彰化縣政府自籌1億392萬餘元，辦理秀水國中東棟大樓拆除暨活動中心新建工程，今天舉行動土典禮，預定2028年底前完工，未來將設置室內籃球場、舞台及多功能教學空間，改善學校長期缺乏大型室內活動場地的問題。
縣長王惠美主持動土儀式時表示，秀水國中長期沒有大型室內活動空間，師生舉辦活動經常受到風吹日曬雨淋，新建活動中心未來可提供體育教學、藝文展演、社團活動及全校集會使用，也將成為學校發展特色教育的重要場域。
王惠美指出，除活動中心工程外，縣府近3年投入約545萬元改善秀水國中校園排水、防水閘門及屋頂防水隔熱設施，並充實木笛教學器材與圖書資源，希望從硬體環境到教學設備全面提升。
縣議員凃淑媚表示，過去秀水鄉只有秀水國中沒有活動中心，如今拆除與新建工程同步啟動，終於完成地方多年期待。
校長賴姵伶指出，學校期待近60年的活動中心終於動土，未來師生不必再受天候影響，可有更完善的運動及展演空間。
教育處表示，秀水國中長期深耕木笛、南北管、籃球、藝術及本土語教育，活動中心完工後，將整合體育、藝文與教學需求，支持學校特色課程發展，提供學生展現專長的舞台。
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