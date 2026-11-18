為讓偏鄉孩子有溫暖的學習空間，農業部林業及自然保育署南投分署媒合企業公益，今前進草屯平林國小，與學童一起動手組裝國產木構件、塗布護木油，打造師生課後輔導教室，也讓孩子近距離認識台灣木材，讓公益永續理念從校園扎根。

林保署南投分署指出，美商科磊基金會（KLA Foundation）長期關注教育、社區發展及永續議題，今年媒合該基金會、社團法人台灣義築協會，同步邀請長期輔導的丹大部落木工教室夥伴，前進草屯平林國小，為學校打造師生課後輔導教室。

而在企業公益支持下，今集結約30名企業志工、協會及木工教室等夥伴，與學童一起動手用國產木構件、塗布護木油等，為課後輔導教室組裝收納櫃等設施；同時運用柳杉、相思樹、桃花心木及樟樹等枯危木剩餘資材，為收納櫃裝飾面板。

該分署表示，透過媒合企業公益資源、義築協會專業及部落木工加工技術，將國產材推廣、林業剩餘資材利用與企業ESG行動相互結合，讓企業員工以實際行動投入環境教育與社區關懷，也讓部落木工成果走進校園，實踐森林資源循環利用。

林保署南投分署分署長李志珉也說，藉由木紋與色澤別具的木材，溫暖學習空間，讓孩子近距離認識台灣木材的多樣魅力，讓國產材融入教育、生活，並結合木育，共創森林資源、地方產業與社會公益多贏的成果，更讓永續理念從校園扎根。

林業及自然保育署南投分署媒合企業公益，18日前進草屯平林國小，與學童一起動手打造師生課後輔導教室。圖／林保署南投分署提供

林業及自然保育署南投分署媒合企業公益，18日前進草屯平林國小，與學童一起動手打造師生課後輔導教室。圖／林保署南投分署提供

林業及自然保育署南投分署媒合企業公益，18日前進草屯平林國小，與學童一起動手打造師生課後輔導教室。圖／林保署南投分署提供

林業及自然保育署南投分署媒合企業公益，18日前進草屯平林國小，與學童一起動手打造師生課後輔導教室。圖／林保署南投分署提供