歲月改變容顏，改變不了青春記憶！50年前背著書包走進校園的青澀少年，各奔東西，高雄市光華國中今年創校50周年發出「尋人啟事」，不只邀請首屆老校友回娘家，更要找出「祖孫三代」同為光華人的家庭及歷屆校友，12月12日校慶再相聚，重溫光陰的故事。

時光倒回民國66年，一群懵懂少年踏進剛創校的光華國中，成為第一屆學生，教室、操場記錄著青春期的歡笑與成長，也留下無數同窗回憶，當年的少年少女各奔前程，兒女、孫子卻都走進同一所學校，讓一家三代青春歲月在同一座校園交會。

為了找回這群散落各地的光華人，校方發起「光華50・青春再相逢」活動，校長王小芬說，光華國中陪伴一代又一代孩子長大，成為許多家庭的共同記憶，無論畢業多久、走得多遠，改變不了光華人對母校的感情。

家長會長温國呈說，一家三代的青春都在這，這次校慶不只是慶祝學校50歲生日，更希望透過校友這場世紀重逢，重新串起跨越世代的情誼。

為了迎接這場跨越半世紀的聚會，光華國中12月11日、12日舉辦一連兩天校慶，首日安排園遊會、運動會、才藝展演、藝術美展，也讓校友參與繞場、校園巡禮，並肩走過熟悉的校園，12日中午有一場「光華娘家宴」辦桌，讓老同學敘舊回味求學點滴，也分享畢業後的人生故事。

校方表示，這次尋人行動鎖定民國66年入學、69年畢業首屆學生，以及祖父母、父母及子女三代都曾就讀光華的家庭，也向歷屆校友發出召集令，盼不同世代校友再度重逢，也希望蒐集老照片、校園記憶，寫下另一個50年的故事。

高雄市光華國中歡慶創校50周年發出「尋人啟事」，邀請歷屆校友及祖孫三代光華人12月12日重返母校，共敘半世紀的青春回憶。圖／光華國中提供

高雄市光華國中歡慶創校50周年發出「尋人啟事」，邀請歷屆校友及祖孫三代光華人12月12日重返母校，共敘半世紀的青春回憶。圖／光華國中提供