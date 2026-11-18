高雄市茂林區多納國小附設幼兒園推動沉浸式族語教學獲肯定，今年一舉獲「115年度沉浸式族語教學績優評選」2項金質獎。此外，親子共學家庭也獲全國獎項肯定。

多納國小今天透過新聞稿表示，多納國小附幼以「孩子為主體，族語為本位」為教育理念，將多納魯凱族文化與族語融入幼兒日常生活，從入園問候、遊戲探索、生活自理到部落踏查，透過情境引導、遊戲互動及文化體驗，讓孩子從聆聽、模仿到自信開口，在生活中自然使用族語，認識自身文化。

校方表示，沉浸式族語教學今年獲績優幼兒園獎、績優教材教具獎2項金獎。此外，學生宋愷芯家庭也獲頒績優親子共學家庭獎，展現學校、家庭與部落共同傳承族語文化的成果。在教材教具研發方面，多納國小教師團隊以孩子熟悉的土地及生活經驗為素材，將校園環境、動物探索與部落文化融入教學，設計族語繪本小書、動物翻翻牌及校園大富翁等教材，讓幼兒透過遊戲及探索認識環境，在互動中學習族語，將祖先生活智慧轉化為容易理解的學習內容。

除了校園教學，學校也串聯家長及部落資源，透過親子共讀、老幼共學與文化體驗，讓族語從教室延伸至家庭。此次學生宋愷芯一家獲得績優親子共學家庭獎，肯定家庭共同參與族語學習及文化傳承的努力。

多納國小校長宋麒麟表示，小米成長需要土地、陽光與雨水滋養，孩子的文化認同也需要學校、家庭及部落共同守護。此次獲獎感謝幼兒園主任及教師團隊長期投入族語教學、文化保存與教材研發，即使面對繁忙校務及百年校慶籌備，仍堅持教育初衷。

校方表示，未來將持續朝扎根、傳承、茁壯及共好的教育願景努力，不只讓孩子勇敢說族語，也希望透過文化學習建立對自身文化及土地的認同，讓部落與孩子都更加有自信。