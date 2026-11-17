孩子太難教，問題都出在老師身上嗎？近年來教育現場頻傳親師生衝突，一名自稱任教多年的補習班老師就忍不住大吐苦水，直言現在最需要被教育的不是學生，而是部分家長。他指出，有些家長把補習班當成服務業，認為繳了學費就能要求老師承擔所有責任，不僅孩子成績不好怪老師，連請假出國玩、回來跟不上進度也要老師負責，他怒揭教育現場的無奈和辛酸，文章曝光後，也引發大批網友共鳴。

近日，一名自稱從事補教業多年的網友在Dcard論壇發文，表示自己曾擔任補習班行政導師及任課講師，接觸過招生與教學工作，對近年教育環境的變化深有感觸。他坦言，隨著少子化及社會觀念改變，家長越來越重視孩子，但部分家長卻把補習班當成服務業，認為只要繳了學費，老師就必須滿足所有要求，讓他忍不住直呼：「教育業就是教育業，不是你繳了錢就變成全然的服務業」。

原PO指出，現在不少老師感嘆學生越來越難教，但他認為問題不全然出在孩子身上，「我反而認為現在要教育的根本不是學生，而是家長」。

明明早就接受過教育，經過社會的洗禮，也接觸過形形色色的人，卻仍然缺乏家庭教育觀念，這些家長才是讓老師頭痛的主因。原PO舉例，有孩子會在假日熬夜滑手機、作息混亂，家長卻未積極管理，等到段考成績不理想，就把責任全推給老師，忽略孩子平時的學習態度，「你投資股票都不見得賺，請問又何以認為自己的孩子一定是績優股？」

他也提到，有些家長對孩子抱持過高期待，要求考取名校、未來從事高薪職業，卻未考量孩子的能力與興趣。原PO認為，讀書固然重要，也能增加人生選擇，但不該成為父母炫耀的資本，更不應把自己的期待強加在孩子身上。

此外，原PO特別點名部分家長，平時頻繁替孩子請假出國旅遊，返國後卻抱怨孩子跟不上進度、學習壓力太大，要求老師負責補救。他認為，家長既然決定讓孩子請假，就應承擔可能影響課業的後果，而非一味責怪老師。

最後，他強調，自己並非頂大畢業，也不認為學歷能代表一切，但至少懂得承擔責任。他感嘆，教育需要家庭與學校共同努力，老師不是保母，更不該成為家長卸責的對象，「你的孩子是孩子沒錯，但你作為家長就是成熟的大人，理應跟師長配合教育，而不是揠苗助長。」

貼文曝光後，引起許多網友共鳴，不少人認同原PO的觀點，直呼根本是「肺腑之言」，「這篇說得真狠，但真的寫實」、「你真的說的無敵好！把現在當老師的心聲都說出來了」、「誰允許你說這種毫不掩飾、演都不演的大實話！看完淚流滿面的國小四年級班導師路過」。

也有網友感嘆，現今教育環境讓不少老師陷入兩難，「根源於家庭，顯現於學校，惡化於社會。或有時候，孩子是家裡病的最輕的那個」、「教育環境已經扭曲好一陣子了，要老師管好您家寶貝，又不給老師們應有的權利跟尊重。既要又要的，做夢比較實在」，認為家庭教育與師長之間的合作及尊重，才是改善問題的關鍵。