拉圖領軍巴伐利亞廣播交響樂團音樂會即將前進台北，音樂會7月啟售後，立刻造成搶票風潮並隨即完售。兩廳院還加開11月19日「春之祭」場次貴賓包廂，邀請更多樂迷購票同樂。

拉圖（Sir Simon Rattle）這次與巴伐利亞廣播交響樂團（Bavarian Radio Symphony Orchestra）音樂會，11月18日帶來「協奏曲之夜」，由德國小提琴名家佛絲特（Isabelle Faust）與樂團合作詮釋奧地利作曲家貝爾格（Alban Berg）的「小提琴協奏曲」以及舒伯特「第九號交響曲」，展現純粹德奧之聲。

11月19日則以「春之祭」為題，由拉圖爵士與樂團演繹拉赫曼尼諾夫「第三號交響曲」、武滿徹「群鳥降臨五角庭園」與史特拉汶斯基（Igor Stravinsky）「春之祭」等經典管絃樂作品，展現拉圖對於二十世紀音樂的熱忱與探索。

巴伐利亞廣播交響樂團以精緻且深具內涵的音樂詮釋見長，前任首席指揮楊頌斯（Mariss Jansons）積極將樂團之聲遠揚海外，讓該團獲得全球樂迷肯定。

拉圖以領導魅力與實驗精神著稱，是當代最具知名度的指揮家之一。拉圖曾帶領英國伯明罕交響樂團脫胎換骨，從地方樂團登上世界樂團之林；他也擔任柏林愛樂首席指揮，打造柏林數位音樂廳，以科技直面當代樂迷，成績出色，是公認當代最具影響力的指揮家之一。

拉圖與巴伐利亞廣播交響樂團緣分甚深，1970年他在家鄉英國利物浦聽了大指揮家庫貝利克（RafaelKubelik）指揮巴伐利亞廣播交響樂團的音樂會，音樂會演出貝多芬「第9號交響曲」。拉圖提到，「我很感動，這場音樂會讓我體會指揮與樂團之間緊密的關係，也讓我建立一個音樂家應該努力的目標。」

上週樂團在高雄與台中演出，無論是在夜市或是咖啡廳，一直被樂迷捕捉到野生拉圖，拉圖也不吝嗇與樂迷合照，展現了十足的親和力。

這次在力晶文化基金會贊助之下，11月17日舉辦「力晶美學藝堂 巴伐利亞廣播交響樂團首席萊夫（Thomas Reif）小提琴大師班」，11月18日舉辦力晶美學藝堂巴伐利亞廣播交響樂團台北場公開彩排，提供100個在學學生觀賞名額，讓學子近距離觀摩樂團排練。

拉圖與巴伐利亞廣播交響樂團音樂會將於11月18日到19日舉行，地點在台北國家音樂廳。