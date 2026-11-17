115學年度彰化縣學生舞蹈比賽競爭激烈，員林市育英國民小學舞蹈班囊括國小A團體丙組古典舞、民俗舞與現代舞特優第一名，及國小A團體乙組特優第二名，個人賽學童張力文抱回古典和民俗兩項舞蹈冠軍，創下育英舞蹈班成立12年來最佳成績。

育英國小今在朝會表揚團體舞、個人舞的獲獎學生，朝會結束後舉辦成果發表會，頒發由家長會獎助學金和舞蹈班指定捐款獎助金共同支應的7萬元獎勵金，嘉獎學生和老師努力不懈。校長林振茂說，舞蹈班2014年成立，從日常課程、基本功訓練到舞台演出，一步步累積教學成果，學校特別感謝家長會長賴品丞、家長會與舞蹈班家長長期支持舞蹈教育，還有指導老師、校內教師與行政團隊在排練及比賽期間的協助。

得獎隊伍再度表演比賽當天精彩舞碼，舞蹈老師游月說編舞指導的古典舞「戰鼓擎旗破刀陣」，戰鼓、旗幟飄飄、刀陣霍霍，小朋友舉手投足流露經過高度專業訓練。舞蹈老師趙勻淇編舞指導的民俗舞「歡騰草原」，小舞者手持筷子精準詮釋草原兒女的熱情與朝氣。舞蹈老師蕭玉妮編舞指導的現代舞「小小麵鋪開張囉！」妙融合肢體與帶子的舞技，麵鋪熱鬧開張景象一覽無遺。

校長林茂振說，今年4隊報名團體舞全數榮獲特優參賽，以上三隊分別榮獲國小A團體丙組古典舞、民俗舞及現代舞特優第一名，值得一提的是校內舞蹈教師石佳靈指導學童以民俗舞《秋葉楓迴》榮獲國小A團體乙組特優第二名。這支由石佳靈老師編舞，指導小朋友透過絲綢扇的開合翻飛，呈現秋葉盤旋空中的優美姿態，獲得特優第二名。

六年級學童張力文參加個人古典舞與民俗舞，都獲得特優第一名，加上現代舞第三名，一人包辦三項佳績，為育英舞蹈班創班12年來的個人舞成績締造亮眼紀錄，今表演游月說編舞指導的古典舞「鳳翼九天傲蒼穹」片段，並表示感謝學校、老師和父母的支持。

育英國小統計，現代舞、古典舞、各有8個獲獎名額，育英分別拿下5席、3席，民俗舞9個名額中也取得3席，三項個人舞比賽全縣共25個獲獎名額，育英就贏得11席，接下來4支團體隊伍及兩支個人舞將代表彰化縣參加全國賽，期待為校、為縣爭光。

舞蹈老師蕭玉妮編舞指導的現代舞「小小麵鋪開張囉！」，代表彰化縣育英國小參加縣賽，得到國小A團體丙組現代舞特優第一名。。記者簡慧珍／攝影