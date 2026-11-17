高雄市光華國中創校50週年，近日發出「光華50尋人啟事」，邀請民國66年創校以來歷屆畢業校友，以及祖孫三代都曾就讀光華的「三代光華人」，12月12日參與校慶找回青春回憶。

光華國中今天發布新聞稿表示，光華國中民國66年創校，首屆學生已從青澀少年成為父母，甚至祖父母。希望藉由50週年校慶，串聯不同世代校友，邀請昔日同窗重聚，透過運動會繞場、校園巡禮、校友交流及紀念合影，重溫求學時光，也蒐集珍貴的校園歷史與成長故事。

光華國中校長王小芬表示，學校走過50年，最值得驕傲的不只是校舍與設備進步，更是陪伴一代又一代孩子成長，成為許多家庭共同的青春記憶。無論畢業多久、走得多遠，光華永遠是大家的家，期盼校友回到母校，分享人生故事。

家長會長温國呈表示，50年的光華是老師、家長、校友及社區共同努力的成果；令人感動的是，孩子長大後仍記得母校，甚至帶著下一代回到同一座校園，希望透過校慶凝聚校友力量，找回昔日同學與師長。

「光華50．閃耀未來」校慶將於12月11日、12日連續兩天，舉辦系列活動。首日安排園遊會、學生才藝展演及教學闖關；12日則舉行校慶運動會、校友繞場、校園巡禮及交流活動，中午並安排「光華娘家宴」，邀請校友、家長及社區好友敘舊。

此外，校方也將推出「One Earth, Our Future」為主題的跨國世代美展，展出台灣、日本、越南及紐西蘭學生藝術創作。校方表示，「光華50．青春再相逢」報名至12月2日截止，歡迎民國66年入學、69年畢業以來的歷屆校友，以及祖孫三代皆曾就讀光華的家庭踴躍參加。