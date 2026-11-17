高雄市岡山國小校長游柏芬遭認定霸凌成立，教育局今天解除校長職務。申訴教師林晉如今天受訪提到，過去兩年不斷被送進校事會議、考核會，讓她飽受煎熬折磨，還得面對網路攻擊、醜化，「申訴16條霸凌，每一條都像插入我心中的刀子」。

林晉如表示，最令她難受的是臉書粉專「岡山國小校事澄清平台」網路攻擊，該平台最初以學校行政團隊名義成立，還邀教職員按讚分享，該平台今年7月成立以來發布30篇文章，都是針對她臉書發文批評，利用AI生成圖卡醜化、抹黑。

她直言，該平台做的不是澄清，而是引發對立與挑釁，要求撤除但粉專仍持續運作，直到教育局介入調查，發現粉專使用岡山國小校徽、地址，要求校方釐清，若非學校設立應報警處理，平台才改名為非官方性質。

林晉如提到，勞檢處調查時詢問校長及行政相關人員對粉專攻擊貼文的看法，竟得到「寫得很中肯」的回應，讓她在校園承受極大壓力。

林晉如說，自己被記4次申誡，審議過程都欠缺公平性，考核會中，行政主管掌握多數席次，利益衝突人員未迴避；每次校事會議通知倉促，來不及尋求律師協助，調查過程不公開委員身分、期限及完整報告，連家長和學生有利證言也未獲採納。

面對解聘、不續聘的調查程序，每次被要求說明，反覆調查與懲處讓她身心俱疲，林晉如形容，行政程序彷彿沒有盡頭，陷入懲處、申訴、教育局駁回和退回、學校重新開會的循環，吃盡體制全餐，兩年來律師費更累計30幾萬元，帶來沉重經濟負擔；除了行政打壓，也被要求不能在臉書發文、不能接受演講邀約，工作壓力已延伸至個人生活。

今天得知校長遭解職，林晉如直呼「這是遲來的正義」，但她強調此刻心情平靜與釋然，走過無數次會議追殺、走過鬼門關煎熬，從來不是為了個人輸贏而戰，只想證明第一線老師不該成為行政權力濫用下的犧牲品，她期待校園回歸純粹教學專業，不要再有老師因為職場霸凌身心受創。

針對霸凌認定結果，游柏芬昨澄清，林晉如提出16項申訴，最終僅第14項成立，但涉及「岡山國小校事澄清專區」臉書粉專非學校設立、校長不具管理權限，勞工局查證不完整、調查有誤，將依法提起訴願救濟。

高雄首例！岡山國小職場霸凌樣態首曝光，林晉如表示，每條申訴都像插心的刀。圖／林晉如提供

高雄首例！岡山國小職場霸凌樣態首曝光，林晉如表示，每條申訴都像插心的刀。圖／林晉如提供

岡山國小教師林晉如申訴校長職場霸凌案認定成立，成為高雄新制首例。圖／林晉如提供