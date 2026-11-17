新竹市立建功高級中學棒球隊在第14屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽中，一路奮勇挺進全國16強，寫下校史重要里程碑。建功高中說，這支由熱愛棒球的學生組成的社團球隊，以團隊合作、堅持不懈的精神，在全國高中棒球舞台上展現建功學子的實力與韌性。

建功高中指出，不同於以專業競技訓練為主的體育科班球隊，建功高中棒球隊屬於社團性質，球員們平日以課業學習為重，利用社團及課餘時間投入訓練。

儘管訓練時數與強度無法與科班球隊相比，這群熱愛棒球的學生，仍憑藉扎實的基本功、團隊默契與永不放棄的精神，在競爭激烈的黑豹旗賽事中脫穎而出。

從日常的揮棒、守備與體能訓練，到賽場上每一次關鍵攻防，球員們將平日累積的努力化為實際表現。面對不同對手，彼此信任、相互鼓勵，以堅定的態度迎接挑戰，不僅展現對棒球的熱愛，更體現建功學子勇於追夢、全力以赴的青春精神。

建功高中校長呂順結也到比賽現場為球員加油打氣，見證球隊挺進全國16強的精彩時刻。身為棒球愛好者的他，對於學生的優異表現難掩喜悅，開心地表示「能夠打成這樣，我已經超級為孩子們開心！」

呂順結表示，對於一支社團性質的棒球隊而言，能夠挺進全國16強，實屬難能可貴。比賽勝負固然重要，但更值得珍惜的是學生在過程中所培養的團隊合作、抗壓能力與堅持到底的態度。透過一次次挑戰自我、突破限制，孩子們在棒球場上所獲得的成長與自信，將成為未來人生中珍貴的養分。

建功高中表示，球隊能夠締造佳績，除了球員們的努力與堅持，更要感謝教練團長期以來的悉心指導與無私付出，以及新竹市棒委會、體促會在球隊草創階段給予的寶貴支持。同時，也感謝家長、師長、校友及全校同學一路以來的鼓勵與陪伴。從球場邊的熱情吶喊，到螢幕前的熱血應援，每一份支持都是球員勇敢追夢、持續向前的重要力量。

建功高中說，學校長期重視學生多元適性發展，鼓勵學生在學業學習之外，勇敢探索興趣、發揮潛能。此次棒球隊勇闖黑豹旗全國16強，不僅為校史寫下精彩一頁，更具體展現學校「多元才能建功人」的教育理念，證明學生在兼顧課業的同時，也能在熱愛的領域中發光發熱。