南投埔里是全國茭白筍的最大產地，採收後產生大量廢棄筍殼，衍生環境問題。暨大附中師生團隊將其粉末化結合天然紙漿與糯米膠等，研發出無毒、可自然分解的環保基材，於「2026第17屆IIIC國際創新發明競賽」摘金，更獲發明專利。

暨大附中指出，台灣有8成以上的茭白筍都來自於埔里，是全國最大產地，但作物採收後產生大量的筍殼、筍葉，成為當地農業廢棄物的最大難題。過去農民常露天燃燒或掩埋，造成空汙、土壤酸化及劣化等問題，嚴重影響農業及生活環境。

為解決在地「綠色負擔」，該校學生楊佩錡、蘇宸加與校內老師駱奕帆、洪晧銘討論，決定透過材料科學，嘗試研發出兼具天然無毒、可自然分解的環保基材，讓農業廢棄物華麗轉身，希望為地方創生與永續農業開創全新契機。

該校師生研究團隊表示，為突破茭白筍殼植物纖維「太脆」、「遇水軟化」等物理極限，不斷調整實驗後發現，將其粉末化並結合天然紙漿纖維、糯米膠等材料搭配進行搭配改質，不僅大幅提升結構結合力，還具備出色的抑制黴菌效果。

而其團隊的獨家改質配方，全程無添加塑膠與合成樹脂，使用後埋入土壤可被自然分解，可以作為「育苗穴盆」等農業資材，農民在移植種苗時，可直接連盆入土，省去二次移株的龐大勞力；也能製成「環保吸水杯墊」、「象棋」及「文創吊飾」兼具耐磨、輕量化與在地特色等生活文創與伴手禮。

暨大附中表示，由於該環保基材是對接在地農業廢棄物使原料成本近乎於零，採模具化成型能夠量化生產，且具備切入減塑及ESG市場的潛力，極具市場發展優勢，因此在「2026 IIIC國際創新發明競賽」榮獲金牌，並通過中華民國發明專利。

暨大附中師生團隊用茭白筍殼研發出無毒、可自然分解的環保基材，能製成耐磨、輕量化等文創商品。圖／暨大附中提供

暨大附中師生團隊用茭白筍殼研發出無毒、可自然分解的環保基材，能製成耐磨、輕量化等文創商品。圖／暨大附中提供

南投埔里是全國茭白筍的最大產地，採收後產生大量廢棄筍殼，常衍生環境問題。圖／南投縣政府提供