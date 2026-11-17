新竹市政府推動「生生好骨力」政策再傳好消息，市府今說，該政策自今年4月宣布實施以來，獲得家長、教師及學生熱烈支持，並於11月進一步擴大實施對象至國中生，讓更多學子都能享有營養補給。截至今年11月14日，竹市累計兌換已逾102.8萬人次，正式突破百萬大關，展現政策推動成果，也反映市府照顧學童健康的努力獲得親師生肯定。

市府表示，孩子的健康與成長，是城市最重要的投資。今年4月推出「生生好骨力」政策，希望透過實際行動，讓孩子每天都能獲得充足營養，為健康成長打下良好基礎。考量不同年齡層學子的營養需求，市府更於11月將政策擴大至國中生，讓照顧範圍再向上延伸，讓更多孩子受惠。

教育處指出，政策推動以來，在地方走訪學校、與家長及教育現場交流時，經常聽到親師生對「生生好骨力」的正面回饋，許多家長肯定市府願意從孩子的日常營養著手，讓孩子成長過程多一份營養補充；學校也對政策帶來的便利與照顧表示支持。看到孩子們能夠獲得更完善的營養照顧，就是市府持續推動這項政策最大的動力。

教育處指出，「生生好骨力」政策自今年4月上路後，持續依照實際執行情形精進，並於11月擴大至國中生，讓政策照顧更加全面，累計兌換人次破百萬更顯示政策已逐步融入學童日常生活，也獲得家庭與教育現場的廣泛支持。

市府強調，孩子的成長只有一次，營養照顧不能等。市府未來將持續以學童需求為出發點，推動更多貼近家庭、照顧孩子的教育與福利措施，讓每一位新竹市的孩子都能健康成長、快樂學習，做到生生有照顧、孩子頭好壯壯。

新竹市政府推動「生生好骨力」政策，廣獲好評。資料照／新竹市府提供

新竹市政府推動「生生好骨力」政策，廣獲好評。資料照／新竹市府提供