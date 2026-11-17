中山大學附屬國光高中營養午餐接連出包，學生不滿供餐品質發起午餐權益改革全校連署，要求改善食安及餐點品質，不過又有學生昨在社群媒體又貼出營養午餐菜色花枝丸配飯湯，狂酸是國光減肥營，反諷「中附又贏了！」引發網友熱議，校園午餐風波持續延燒。

國光高中近期營養午餐爭議不斷，從食安問題到備援餐點菜色單薄，學生不滿情緒逐漸升高，社群平台近日出現「拒絕問題午餐！學生午餐權益改革全校連署」，發起者透過Google表單號召全校學生參與，訴求改善午餐品質、強化供餐衛生及監督機制，不再只能被動接受學校安排的餐點。

才剛發起連署行動，又有一名學生在Threads貼出16日營養午餐照片，以「中附又贏了」反諷餐點太過陽春，照片中，餐盤擺放數十顆金黃色花枝丸，未見其他配菜，餐點看起來相當單調，貼文曝光後引發討論，網友質疑，正值成長階段的學生，營養午餐怎麼會吃得如此簡單？

有家長留言「還有一鍋湯菜」，另有人補充「那鍋湯裡面也都是丸子和幾片高麗菜而已」，有湯菜色仍不夠豐富。網友直呼「真的很荒唐，希望小孩可以好好吃飯」，也有人開酸「一下不給飯，一下不給菜，扯完了」、「每個都是米飯仙人」，連外送平台小編都留言「感覺真的要花枝丸（台語）了」，讓這場營養午餐風波意外成為網路話題。

國光高中日前遭學生及家長投訴，營養午餐多次出現塑膠碎片、死菜蟲、頭髮、小石子及不明異物，餐點還被抱怨過油、過鹹，學生直呼「難吃到想吐」，高市衛生局隨後稽查原供餐業者耕域食品，查獲多項食安缺失，開罰48萬元並勒令暫停供膳，波及7所學校，校方緊急啟動備援供餐，未料又因菜色引發質疑。

高市教育局今回應，國光高中原供餐廠商因食安疑慮暫停供膳，昨由備援廠商提供「什錦飯湯」，包含什錦湯及白飯，另外搭配花枝丸，並非只有照片中的丸子。

教育局強調，學校午餐應符合教育部營養基準，兼顧營養均衡與菜色多樣性，已嚴正要求備援廠商立即檢討、調整菜單，提升餐點豐富度及品質，由於國光高中屬國立學校，相關情形已同步通知教育部國教署，妥善因應、維護學生用餐權益。