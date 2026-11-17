台南市西拉雅族教育遊學中心今天上午在東山吉貝耍國小揭牌，期盼透過遊學課程，讓更多學生走進部落，認識西拉雅族歷史與文化。

西拉雅族今年7月獲行政院核定為台灣第17個原住民族，南市府進一步整合學校與部落資源，歷經日前籌備西拉雅族教育遊學中心，今在吉貝耍國小正式揭牌。

此次遊學中心以吉貝耍國小多年累積的教學成果為基礎，規畫「神聖空間與部落走讀」及「部落學堂永續手作」兩大主題課程，安排部落文化導覽、澤蘭平安香包及十字繡紋鑰匙圈等體驗活動，讓學生從實際參與中認識西拉雅族的傳統信仰、工藝及生活文化。115學年度預計辦理10場次遊學活動。

此次成立遊學中心，希望讓更多學校師生有機會走進吉貝耍，讓在地孩子透過擔任文化小小導覽員，學習介紹自己家鄉，分享西拉雅族的故事。

台南市副市長殷世熙、台南市原民會主委白惠蘭、教育局長鄭新輝及多名國小校長上午與會，殷世熙說，行政院核定西拉雅族為原住民族，是族人長期爭取族群身分認同重要成果。台南是西拉雅族重要故鄉，市府歷年來也持續與族人推動西拉雅族語言文化教育。

鄭新輝表示，南市持續推動本土教育，2016年即將口埤國小改制為全國首所西拉雅族語特色小學「口埤實驗小學」，目前全市已有29所學校開設西拉雅族語課程。

此次再以吉貝耍國小為基地成立教育遊學中心，整合學校、部落及在地文化資源，安排「半日走讀」及「一日走讀」課程。

其中，半日走讀結合校園文化意象、部落大公廨及手作體驗；一日走讀則延伸至東山地區的山林生態及食農產業，讓學生透過文化導覽、實地踏查及動手體驗，認識西拉雅族的歷史文化與生活智慧，拓展多元文化的學習視野。

吉貝耍國小校長林志宏指出，學校115學年度共有18名學生，其中10名學生具西拉雅族「熟」註記，占全校學生逾半數。學校持續與部落合作，將西拉雅族語言、傳統信仰及生活文化融入教學，讓孩子從小認識家鄉歷史與文化。

台南市西拉雅族教育遊學中心今天上午在東山吉貝耍國小揭牌，期盼透過遊學課程，讓更多學生走進部落，認識西拉雅族歷史與文化。記者謝進盛／攝影

台南市西拉雅族教育遊學中心今天上午在東山吉貝耍國小揭牌，期盼透過遊學課程，讓更多學生走進部落，認識西拉雅族歷史與文化。記者謝進盛／攝影

台南市西拉雅族教育遊學中心今天上午在東山吉貝耍國小揭牌，南市西拉雅族部落發展促進會理事長段洪坤解說西拉雅族傳統服裝特色。記者謝進盛／攝影