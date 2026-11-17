走讀部落認識在地文化 南市西拉雅族教育遊學中心揭牌
台南市西拉雅族教育遊學中心今天上午在東山吉貝耍國小揭牌，期盼透過遊學課程，讓更多學生走進部落，認識西拉雅族歷史與文化。
西拉雅族今年7月獲行政院核定為台灣第17個原住民族，南市府進一步整合學校與部落資源，歷經日前籌備西拉雅族教育遊學中心，今在吉貝耍國小正式揭牌。
此次遊學中心以吉貝耍國小多年累積的教學成果為基礎，規畫「神聖空間與部落走讀」及「部落學堂永續手作」兩大主題課程，安排部落文化導覽、澤蘭平安香包及十字繡紋鑰匙圈等體驗活動，讓學生從實際參與中認識西拉雅族的傳統信仰、工藝及生活文化。115學年度預計辦理10場次遊學活動。
此次成立遊學中心，希望讓更多學校師生有機會走進吉貝耍，讓在地孩子透過擔任文化小小導覽員，學習介紹自己家鄉，分享西拉雅族的故事。
台南市副市長殷世熙、台南市原民會主委白惠蘭、教育局長鄭新輝及多名國小校長上午與會，殷世熙說，行政院核定西拉雅族為原住民族，是族人長期爭取族群身分認同重要成果。台南是西拉雅族重要故鄉，市府歷年來也持續與族人推動西拉雅族語言文化教育。
鄭新輝表示，南市持續推動本土教育，2016年即將口埤國小改制為全國首所西拉雅族語特色小學「口埤實驗小學」，目前全市已有29所學校開設西拉雅族語課程。
此次再以吉貝耍國小為基地成立教育遊學中心，整合學校、部落及在地文化資源，安排「半日走讀」及「一日走讀」課程。
其中，半日走讀結合校園文化意象、部落大公廨及手作體驗；一日走讀則延伸至東山地區的山林生態及食農產業，讓學生透過文化導覽、實地踏查及動手體驗，認識西拉雅族的歷史文化與生活智慧，拓展多元文化的學習視野。
吉貝耍國小校長林志宏指出，學校115學年度共有18名學生，其中10名學生具西拉雅族「熟」註記，占全校學生逾半數。學校持續與部落合作，將西拉雅族語言、傳統信仰及生活文化融入教學，讓孩子從小認識家鄉歷史與文化。
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