高雄市岡山國小校長游柏芬遭認定職場霸凌成立，高雄市勞工局11月11日完成調查，教育局隨即依《教育人員任用條例》第31條規定，啟動行政處置，解除游柏芬校長職務。由於另有涉及校長不適任情事的案件仍在調查，教育局已於12日先行將她調離學校，並指派代理校長接掌校務。

教育局指出，勞工局調查確認游柏芬涉及職場霸凌，依相關法令啟動行政程序，解除其岡山國小校長職務。對於校園職場霸凌，教育局一向採取零容忍立場，凡經調查認定違失，均依法處理，避免影響教職員工作權益及校園正常運作。

教育局表示，除已認定成立的職場霸凌案件，游柏芬另涉及其他校長不適任情事，目前正依《國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法》持續調查。為保障相關人員權益，並確保後續調查程序客觀、公正，教育局已於11月12日正式函文將游柏芬調離校長職務，另派人員代理校長，維持學校行政運作。

教育局強調，校園應提供師生及教職員安心教學、工作與學習的環境，對任何職場霸凌事件均不會迴避責任，後續將秉持依法行政及程序正義原則，持續調查相關案件，維護教職員權益與校園秩序。

高雄岡山國小網紅教師林晉如日前在臉書透露，職場霸凌申訴獲勞工局認定成立，稱是7月1日新制上路後全台首例。她回憶過去兩年歷經校事會議、性平會議、4次申誡、停聘審議及連續兩年考績乙等，形容吃盡體制「全餐」，職場、行政及網路霸凌，身心飽受煎熬，她提到為自己及其他受霸凌教師討公道，感謝勞工局秉公處理。