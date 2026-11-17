岡山國小職場霸凌成立 高雄新制首例

林姓教師申訴任職岡山國小期間遭游姓校長職場霸凌，高市勞工局認定職場霸凌成立，併同裁處三萬元罰鍰，成為職場霸凌七月一日新制上路高雄成案的首例；但游姓校長發布聲明說，勞工局查證不完全，認定有誤，是「誤判」，將循救濟程序提起訴願。

林姓教師已調離岡山國小，她日前在臉書透露，過去兩年歷經校事會議、性平調查、四次申誡、停聘審議及連兩年考績乙等，堪稱吃盡體制「全餐」，更遭職場、行政及網路霸凌，身心煎熬，「彷彿被推進看不見盡頭的無間地獄」，感謝勞工局秉公處理，盼為自己及其他受霸凌教師討回公道。

勞工局表示，依「職業安全衛生法」邀外部專業人士組成調查小組調查，經約談各當事人、關係人並檢視所提事證，認定職場霸凌成立。

對於勞工局裁罰結果，游姓校長昨天說「不做評論」，將循法律途徑救濟；隨後她發布聲明指出，職場霸凌申訴總共十六項，此案僅成立第十四項，由於只要其中一項申訴成立，調查報告就是成立，不是外界所傳的「全面霸凌」。

她說，此案成立理由涉及「岡山國小校事澄清專區」臉書粉專，但該粉專非校方成立，勞工局誤判校長有管理權限。