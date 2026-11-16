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偏鄉學校拚出好成績 台南左鎮國小總統盃AI競賽蟬聯總冠軍

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市學生參加總統盃AI素養爭霸賽，透過資料蒐集、模型訓練及策略調整，展現AI實作能力，今年共抱回11項獎項。圖／南市教育局提供
台南市學生參加總統盃AI素養爭霸賽，透過資料蒐集、模型訓練及策略調整，展現AI實作能力，今年共抱回11項獎項。圖／南市教育局提供

總統盃AI素養爭霸賽全國決賽近期在台北舉行，台南市左鎮國小再度蟬聯冠軍、菁寮國中更勇奪總季軍，展現偏鄉學校AI教育成果。台南市教育局表示，今年共有6校9隊晉級，且全數獲獎，一舉拿下11項獎項，獲獎隊伍及獎項數均較去年成長，相當不容易。

教育局指出，本屆賽事吸引全國22縣市、201支隊伍報名，經審核及預選後，共80隊晉級決賽，其中，左鎮國小實力堅強，不僅拿下國小偏鄉組金、銀獎，更蟬聯總冠軍；菁寮國中去年獲得國中偏鄉組銀獎，今年更進一步，由兩支隊伍分別拿下金獎及銅獎，成績亮眼。

此外，台南市在表演賽取得突破，歸仁區文化國小奪金、億載國小及崇明國中獲得銀獎；鹽水國小及國立南科國際實驗高級中學則分別拿下國小一般組、國中一般組優選。

台南市長黃偉哲表示，肯定學生投入AI實作與模型訓練的努力，也感謝教師陪伴指導，市府持續推動「生生有平板、校校智慧學」，今年啟動AI算力教室建置，預計今年底前完成第一階段202校，明年再擴及全市學校，讓學生有更多機會透過實際操作AI培養科技素養。

教育局長鄭新輝則說，總統盃AI素養爭霸賽透過監督式及強化式學習遊戲，讓學生蒐集數據、訓練模型及調整策略，從過程中培養資料判讀、邏輯思考與問題解決能力，未來也將持續深化AI程式教育，讓更多學生接觸AI實作。

台南市參加今年度總統盃AI素養爭霸賽表現亮眼，左鎮國小蟬聯總冠軍、菁寮國中勇奪總季軍，6校9隊晉級全數獲獎。圖／南市教育局提供
台南市參加今年度總統盃AI素養爭霸賽表現亮眼，左鎮國小蟬聯總冠軍、菁寮國中勇奪總季軍，6校9隊晉級全數獲獎。圖／南市教育局提供

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