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金寧中小學即將迎來60周年校慶！校友楊肅滄捐百萬以父親之名助學

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金寧中小學第三屆校友楊肅滄（右二）感念母校栽培，也希望將對父親的思念化為教育關懷，慷慨捐贈新台幣100萬元，以父親楊忠河之名設立「楊忠河獎助學金」，校長宋文法（左二）表達感謝之意。圖／金寧中小學提供
金寧中小學第三屆校友楊肅滄（右二）感念母校栽培，也希望將對父親的思念化為教育關懷，慷慨捐贈新台幣100萬元，以父親楊忠河之名設立「楊忠河獎助學金」，校長宋文法（左二）表達感謝之意。圖／金寧中小學提供

金門縣立金寧國民小學今年是創校60周年，一份來自校友的深情回饋，為校慶增添溫暖。寧中第三屆校友楊肅滄感念母校栽培，也希望將對父親的思念化為教育關懷，慷慨捐贈新台幣100萬元，以父親楊忠河之名設立「楊忠河獎助學金」，採保留本金、運用孳息方式長期獎助在校學生，讓愛心細水長流。首屆共有9名學生獲獎，將於12月12日創校60周年校慶典禮中接受表揚。

離開母校多年，楊肅滄始終惦記著當年求學歲月及師長的教誨，對家鄉教育也一直抱持關懷。這次捐款不僅是對母校栽培的感恩回饋，更特別以父親楊忠河之名設立獎助學金，希望將對父親的感念與恩澤，轉化為扶持後進的力量，讓親情與教育關懷在校園中延續。

校方表示，「楊忠河獎助學金」以100萬元作為永久保留本金，每學年運用孳息辦理一次獎助，每名獲獎學生核發1000元，經審查擇優頒發。獎助對象涵蓋全校在學學生，評選不以學業成績為唯一標準，更重視品德表現、學習態度及努力歷程，尤其鼓勵家庭經濟或生活上需要協助、學習成績有明顯進步，以及身處困境仍積極向學的學生，讓孩子的努力獲得肯定。

校長宋文法表示，教育不只是知識傳授，更是愛與希望的傳遞。楊肅滄學長以父親之名設立獎助學金，並採保留本金、運用孳息的方式長期支持學生，讓一筆捐款不只是一次性的幫助，而是能年年延續的教育力量，首屆9名獲獎學生將在校慶中接受表揚，這份肯定除了提供實質支持，也希望讓孩子感受到社會的溫暖，知道自己的努力有人看見。

宋文法指出，學校將妥善管理善款，確保獎助學金持續發揮作用，也期盼受獎學生將來有能力時，能把曾經獲得的關懷傳遞出去，進一步回饋社會。

金寧國中小創校60年，楊肅滄的捐助不僅為校慶留下別具意義的紀念，也為校友回饋母校寫下溫馨篇章。一份捐款，寄託對父親的思念；一份獎助，承載對學弟妹的期許，這份跨越世代的情誼，也讓母校「公、誠、勤、樸」的校訓精神，透過實際行動持續傳承。

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