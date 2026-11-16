原稱健康無虞…北市營養午餐疑現沒熟雞肉 校方記點、開罰8000元

北市仁愛國中有學生爆出營養午餐主菜「歐風燉雞」吃到沒煮熟的雞肉，引發熱議，校方第一時間雖強調，廠商均依標準烹飪，與健康無虞，可安心食用。不過校方稍早再發聲明表示，經午餐供應委員會議後認定廠商在烹調品質管控及出餐檢核上仍有改善空間，對廠商違規記點4點，並處8000元罰款，並擇期補償該班級一道蛋白質肉品。

校方表示，今天中午舉行午餐供應委員會議，針對事件發生經過、廠商供餐品質及後續改善措施進行討論，盡管廠商說明烹調程序符合中心溫度85℃以上、至少30分鐘以上烹煮，但校方強調，不能僅憑廠商單方面說法，就認定供餐品質沒有問題，對於學生及家長反映的疑慮，仍應嚴肅看待、從嚴把關。

校方說，經午供會委員討論，認定廠商在烹調品質管控及出餐檢核上仍有改善空間，決議依午餐供應契約相關規定，對廠商違規記點4點，並處8000元罰款，另擇期補償該班級一道蛋白質肉品。學校要求廠商全面檢討作業流程，強化食材烹調、熟度確認及出菜前品質檢核機制，避免類似情形再次發生。

校方強調，學生的健康、營養與飲食安全，是學校責無旁貸的責任，更是絕對沒有妥協與談判空間的基本原則，對於本次事件造成師生及家長的疑慮，學校深表重視，將持續透過午餐供應委員會、午餐檢餐及供餐品質查核等機制，加強對團膳廠商的監督與管理，嚴格落實每一道餐點的品質把關，以最高標準守護學生的飲食安全，確保全校師生享有安全、衛生、營養且安心的午餐。