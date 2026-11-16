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遭爆營養午餐雞肉沒熟？北市國中發聲明回應 初判1原因導致
北市議員洪健益今爆料仁愛國中學生營養午餐主菜「歐風燉雞」吃到沒煮熟的雞肉，校方下午發布聲明強調，團膳業者當日餐點烹調程序皆符合規範，初步判斷因肉品部位血管與肌紅蛋白含量較高，經烹煮出現自然物理現象，與健康無虞，可安心食用，校方後續也會強化校園飲食衛生，維護師生用餐權益與健康。
校方表示，本校於11月13日接獲學生反應雞肉品項疑似未熟，已立即啟動查證，當日未有師生反映身體不適情形，經向「上將食品」團膳廠商供應商了解，廠商表示當日餐點烹調程序，皆符合中心溫度85℃以上標準進行加熱處理，且菜餚盛裝前場內均有試吃檢驗，確認符合熟食標準。
校方說，針品烹煮後外觀呈現紅或粉紅色疑慮，廠商初步研判疑因肉品部位血管與肌紅蛋白含量較高，且肉雞生長過程骨質較不密實，經高溫烹煮熱漲冷縮致血紅素自骨縫滲出等自然物理現象，在符合食安烹調條件下對健康無虞，可安心食用，將持續調查確認具體原因。
校方強調，事件引發師生疑慮與關切，已於第一時間責成廠商嚴格強化出菜前品質管制與視覺檢視流程，後續將由本校午餐供應委員會依約議處，切實把關校園飲食衛生，共同保障全校學生的用餐權益與健康。
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