新北8年砸2億推機器人教育 成立全台首座FRC科技人才中心

新北市推動FRC機器人教育8年，投入經費逾2億元，已有13支隊伍、14所學校參與，培育超過1200名學生，累計獲得逾60座獎項。為整合各校資源、擴大培訓量能，新北市教育局今天在安康高中成立全台首座「FRC科技人才中心」，未來將透過跨校培訓、設備共享及技術交流，讓更多學生接觸機器人設計、程式撰寫及AI應用。

教育局長張明文表示，新北長期推動「新北FRC聯盟」，目前參賽校數居全國之冠，市府持續補助學校設備建置、競賽培訓及國際交流，讓學生從機械設計、程式撰寫到機器人組裝，都能透過實際操作累積經驗。科技人才中心成立後，將進一步整合跨校師資、專業設備及產業資源，讓各校不必各自摸索，也能共享技術與競賽經驗。

安康高中FRC 7632團隊隊長鄭介晟表示，FRC競賽不只是打造一台能夠運作的機器人，從設計、程式撰寫到組裝，都需要團隊分工合作，到了賽場還得隨時應對機器故障等突發狀況，考驗工程能力與臨場反應。他說，科技人才中心成立後，學弟妹將有更完善的設備及實作空間，希望團隊未來能持續挑戰國際賽事。

安康高中指導老師蘇鼎欽表示，學生在競賽過程中不只學習工程技術，也逐漸培養團隊合作及解決問題的能力，期待科技人才中心成立後，能促進不同學校師生交流，將各校累積的經驗傳承下去，讓更多學生有機會接觸機器人教育。

今天揭牌活動也安排「AI驅動三合一啟動秀」，展示FRC機器人動態投球及產學研發成果，並由安康高中FRC機器人載送「FRC八年築夢誌」進場。專書記錄新北團隊2018年至2026年的發展歷程，包含走訪全球4大洲、6國、12座城市，參與超過85場區域賽的經驗，呈現學生從校園訓練到國際競賽的歷程。

教育局表示，未來將以科技人才中心為據點，持續推動跨校培訓、技術交流及國際競賽，並深化與全國FRC團隊及產業界合作，擴大機器人教育資源共享。