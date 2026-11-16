嘉義高中生遭綁推地下室不敢返校！轉學碰壁 教育處急洽3校安置

嘉義縣一所國立高中二年級男學生，疑似遭10多名同學以束帶綑綁手腳，再架上推車送往地下室，造成身心受創，至今不敢返校。家長轉述，精神科醫師及心理諮商專業人員建議暫勿返校，轉學較為適合，卻因學制限制碰壁。嘉義縣政府教育處已介入協調3所學校，其中一所公立學校願意協助，但最快須等寒假，另一所私立學校仍在接洽。

家長表示，事件發生於本月5日中午，兒子到其他班級送飲料給同學，準備離開時，突然有人喊著要把他綁起來，多名學生隨即一擁而上，以束帶綑綁他的雙手、雙腳。

兒子不斷喊著「不要弄我，我很痛、很不舒服」，雖有一名同學停手，其他人仍繼續綑綁，甚至將他架上推車，搭電梯送往地下室。直到學校主任發現，涉事學生才四散離開，由教官協助解開束帶。

家長說，直到當天下午近4時才得知兒子遭遇，事後帶孩子驗傷並報案，也向校方提出霸凌申訴。校方表示，已完成社政及校安通報，7日受理檢舉，9日邀請外部專家學者組成調查小組，目前仍在調查中。

家長說，兒子受到嚴重驚嚇，連校園都不敢踏進去，經精神科醫師評估，開立在家休養診斷證明，心理諮商專業人員也建議轉學，以免再次受到傷害。

由於涉事學生分散不同班級，家長擔心兒子返校再次遇見對方，希望轉往鄰近高中，卻面臨學制及課程銜接問題；原校該生就讀科別每年級只有一班，轉班等於轉科，還涉及學分重補修。

家長說，校方曾提出安排同學陪伴上課，或讓兒子到圖書館、輔導室學習，但她質疑，誰家的父母願意讓孩子擔任陪伴同學？萬一也遭霸凌，豈非無辜受牽連？她更擔心兒子獨自離開原班級，反而被孤立。

「他連校園都踏不進去了，你要如何讓他再踏進去？」家長表示，並非要求涉事學生離校，只希望孩子能在安全環境下繼續接受教育。

校長表示，學校絕無壓下事件，已針對約10名涉事學生進行行為約束，研擬隔離措施，若學生返校仍感不安，可安排至輔導室彈性學習，並將與家長協商安置方式。

縣府教育處表示，已聯繫3所設有相關技職科別的學校，其中一所公立學校願意協助，但最快須等寒假、下學期才能轉入；另一所私立學校仍在接洽。家長原希望轉入的高中屬普通高中學制，與技職體系課程不同，學生已是二年級，學分難以直接銜接。

教育處說，已建議原校彈性調整課務，包括線上學習、另安排時間補足實作課程，並持續協調轉學及學習安置，避免學生受教權受到影響。校方也已完成涉及事件的3個班級輔導，持續關懷學生。

嘉義縣一所國立高中男學生疑遭多名同學以束帶綑綁手腳，雙手腕留下明顯紅色勒痕。圖／家長提供