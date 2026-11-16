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台南大地震損毁楠西國中重建動土 中央地方投2億要建安全耐震校園

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南大地震損毁楠西國中重建動土，中央地方投入逾2億要建造安全耐震校園。圖／市政府提供示意圖
台南大地震損毁楠西國中重建動土，中央地方投入逾2億要建造安全耐震校園。圖／市政府提供示意圖

去年初台南大地震受損的楠西國中校舍，市政府爭取教育部協助投入逾2億元重建。今天市長黃偉哲主持動土，預計117年完工。新校舍有20間教室等設施，要提供師生安全完善學習空間。

教育局說，校舍拆除重建經費2億340萬5千元，包括20間教室、8間廁所、4座樓梯及1座無障礙電梯等。新校舍以「楠榕聚場」與自然呼應形成開放式教學空間，以老榕樹為焦點的校園新軸線規劃意念，結合在地螢火蟲自然生態的意象作為主要的建築設計語彙，規畫環型中庭草地舞台，兼具防災避難空間，陽台設計與牆面開窗以三角形元素為主，呼應群山環繞校園的意象。

教育局指出，重建除改善原有校舍受損問題，將以安全、耐震及永續發展為核心，打造符合現代教育需求的學習環境。提供孩子更完善學習空間，讓楠西國中成為兼具在地特色與未來教育發展的優質學校。

黃偉哲表示，去年1月21日地震造成楠西國中校舍受損，市府隨即投入災後復原，並向教育部爭取重建資源。他感謝教育部補助1億6千萬元，中央與市府共同支應重建經費。目前師生暫借楠西國小辦公、上課，市府將持續督導工程進度與施工品質，期盼早日讓師生回到安全的校園。

教育部表示，0121地震造成楠西國中校舍受損，行政院第一時間關心並挹注規畫及工程經費，協助地方推動校舍重建。重建工程動土象徵災後復原工作邁入重要里程碑，展現中央地方攜手共同守護學子受教權益決心。

楠西國中校長鄭俊杰表示，從震後緊急安置、借用楠西國小校園，到重建工程啟動，師生雖有不捨，也對未來充滿期待。他感謝中央、市府、楠西國小及各界協助，陪伴學校度過難關。

動土典禮教育部主秘林伯樵，立委陳亭妃、市議員周奕齊，立委郭國文服務處及解構建築師事務所、繁華工程董事長楊怡正出席。

台南大地震損毁楠西國中重建動土，中央地方投入逾2億要建造安全耐震校園。圖／市政府提供
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台南大地震損毁楠西國中重建動土，中央地方投入逾2億要建造安全耐震校園。圖／市政府提供示意圖
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台南大地震損毁楠西國中重建動土，中央地方投入逾2億要建造安全耐震校園。圖／市政府提供
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台南大地震損毁楠西國中重建動土，中央地方投入逾2億要建造安全耐震校園。圖／市政府提供
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