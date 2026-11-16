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台南楠西國中校舍震災受損 重建工程動土
台南市楠西國中校舍因去年1月21日地震受損，師生暫借楠西國小上課，台南市政府與教育部共同投入逾新台幣2億元經費規劃重建，今天舉行動土典禮，預計2028年完工。
台南市長黃偉哲上午出席動土典禮致詞表示，去年1月21日地震造成楠西國中校舍受損，市府隨即投入災後復原，並向教育部爭取重建資源，感謝教育部補助1億6000萬元，由中央與市府共同支應逾2億元重建經費。
黃偉哲表示，目前楠西國中師生暫時借用楠西國小辦公、上課，市府將持續督導工程進度與施工品質，早日讓師生回到安全的校園。
台南市政府教育局指出，楠西國中此次重建除了改善原有校舍受損問題，並將以安全、耐震及永續發展為核心，打造符合現代教育需求的學習環境，成為兼具在地特色與未來教育發展的優質學校。
教育局說明，楠西國中校舍拆除重建經費共2億340萬5000元，新校舍包括20間教室、8間廁所、4座樓梯及1座無障礙電梯等設施，規劃設計環型中庭草地舞台，兼具防災避難空間，陽台設計與牆面開窗以三角形元素為主，呼應群山環繞校園意象，預計2028年完工。
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