台南楠西國中校舍震災受損 重建工程動土

公益不只是捐出一份心意，更是從理解他人的需要開始，將關懷化為實際行動。康橋國際學校長期推動行動勸募活動，鼓勵學生走出校園，透過認識公益團體、了解社會議題、親自向大眾傳遞理念，學習以行動回應社會需求。2026年11月，青山、新竹及秀岡三個校區陸續展開公益勸募，分別攜手不同公益團體，將學生的參與轉化為支持弱勢家庭、關懷長者、兒童醫療及動物保護的力量，讓服務學習成為實踐品格教育的重要歷程。 青山校區與「基督教芥菜種會」合作，於11月14日至15日舉辦實體街頭勸募，募集款項將協助全台各區共50戶有需要的家庭，改善居住環境，為偏鄉孩子提供安穩的生活空間與安心成長的條件。學生透過實際走上街頭，向民眾介紹公益機構的服務內容與募款目的，從認識弱勢家庭的處境出發，進一步思考居住環境對孩子成長的重要性，讓關懷不只停留在感受，而能轉化為具體支持。 新竹校區與「老五老基金會」推動公益勸募活動，於11月1日至20日進行線上募款，並於11月14日至15日舉辦實體街頭募款。期望透過服務學習培養學生同理心與社會責任感，讓學生認識高齡社會的需求，並以實際行動傳遞對長者的尊重與關懷，為打造友善高齡社會盡一份心力

2026-11-16 10:04