岡山國小職場霸凌案成高雄首例 校長喊冤：這是誤判、將提訴願救濟

高雄市岡山國小網紅老師林晉如申訴遭校長職場霸凌案，稱創下新制上路後全台首例，勞工局今天證實，該案為高雄市首起認定成立校園職場霸凌案，且併同裁處3萬元罰鍰。遭裁罰的游姓校長隨後發出聲明表示，「這是誤判」，指勞工局查證不完全、認定有誤，將循救濟程序提出訴願。

高市勞工局表示，接獲岡山區林姓教師申訴指遭學校最高負責人職場霸凌後，勞動檢查處依「職業安全衛生法」相關規定，邀請外部專業人士組成調查小組，依程序展開調查，經約談各當事人、關係人並檢視所提事證，最終認定職場霸凌成立，併同裁處3萬元罰鍰。

是否為全台首例，勞工局說無法確認，但確為高雄市首例。對於勞工局裁罰結果，游姓校長今天受訪表示，現階段不做評論，將循法律的途徑救濟。

游校長指出，職場霸凌申訴總共16項，此案僅成立第14項，由於只要其中一項申訴成立，調查報告就是成立，不是如外界誤傳的全面霸凌。

校長進一步澄清，此案成立理由涉及「岡山國小校事澄清專區」臉書粉專，該粉專並非校方成立，因為名稱讓外界誤認，勞工局未查證完全，就判定校長有管理權限，這是誤判了職場霸凌。

被問是否感到委屈，她坦言「有點壓力」，強調會在法定期限內提出訴願，並補充對自己有利的相關資料，盼透過行政救濟程序，獲得公正裁決。

日前林晉如在臉書發文透露，向勞工局申訴職場霸凌案認定成立，稱是7月1日新制上路後全台首例，並提及過去兩年歷經校事會議、性平會議、4次申誡、停聘審議及連續兩年考績乙等，形容自己吃盡體制「全餐」，遭受職場、行政及網路霸凌，身心飽受煎熬，「彷彿被推進看不見盡頭的無間地獄」，一度萌生輕生念頭，如今調查結果出爐，感謝勞工局秉公處理，盼為自己及其他受霸凌教師討回公道。