快訊

遭冷血訕笑「快被電死了」 柬埔寨豬仔逃回台還遭二度勒索

仙台機場退稅新制首例！台人買1物刷護照亮紅燈 日7名海關急圍查

微軟Word大變動！12月砍超實用功能「舊文件受影響」 官方曝改善方法

聽新聞
0:00 / 0:00

岡山國小職場霸凌案成高雄首例 校長喊冤：這是誤判、將提訴願救濟

聯合報／ 記者郭韋綺徐白櫻／高雄即時報導

高雄岡山國小網紅老師林晉如申訴遭校長職場霸凌案，稱創下新制上路後全台首例，勞工局今天證實，該案為高雄市首起認定成立校園職場霸凌案，且併同裁處3萬元罰鍰。遭裁罰的游姓校長隨後發出聲明表示，「這是誤判」，指勞工局查證不完全、認定有誤，將循救濟程序提出訴願。

高市勞工局表示，接獲岡山區林姓教師申訴指遭學校最高負責人職場霸凌後，勞動檢查處依「職業安全衛生法」相關規定，邀請外部專業人士組成調查小組，依程序展開調查，經約談各當事人、關係人並檢視所提事證，最終認定職場霸凌成立，併同裁處3萬元罰鍰。

是否為全台首例，勞工局說無法確認，但確為高雄市首例。對於勞工局裁罰結果，游姓校長今天受訪表示，現階段不做評論，將循法律的途徑救濟。

游校長指出，職場霸凌申訴總共16項，此案僅成立第14項，由於只要其中一項申訴成立，調查報告就是成立，不是如外界誤傳的全面霸凌。

校長進一步澄清，此案成立理由涉及「岡山國小校事澄清專區」臉書粉專，該粉專並非校方成立，因為名稱讓外界誤認，勞工局未查證完全，就判定校長有管理權限，這是誤判了職場霸凌。

被問是否感到委屈，她坦言「有點壓力」，強調會在法定期限內提出訴願，並補充對自己有利的相關資料，盼透過行政救濟程序，獲得公正裁決。

日前林晉如在臉書發文透露，向勞工局申訴職場霸凌案認定成立，稱是7月1日新制上路後全台首例，並提及過去兩年歷經校事會議、性平會議、4次申誡、停聘審議及連續兩年考績乙等，形容自己吃盡體制「全餐」，遭受職場、行政及網路霸凌，身心飽受煎熬，「彷彿被推進看不見盡頭的無間地獄」，一度萌生輕生念頭，如今調查結果出爐，感謝勞工局秉公處理，盼為自己及其他受霸凌教師討回公道。

岡山 職場霸凌 高雄

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

「體制全餐」折磨2年！高雄網紅教師控霸凌成立 創全台首例

金城國中代理教師離世案延燒！家屬赴立院請求中央介入 縣府回應了

金城國中代理教師離世疑遭言語羞辱 家屬盼查明真相：還弟弟公道

二名國中女打一名男學生疑有校外人士涉案 學校：保護學生安全為重

相關新聞

「不當然適用」是什麼意思？立委憂原民會公文用詞籠統恐釀升學烏龍

「平埔原住民族群身分法」已上路，但除了文資法、原住民族語言發展法等平埔原住民直接適用外，其餘現行法律目前並不適用。立委鄭天財今天在立院內政委員會質詢時指出，原民會行文各部會時，使用「平埔原住民『不當然適用』現行法律」，「不當然適用」用詞太籠統，擔憂學校可能誤讓平埔原住民學生以保障名額報考。

肯定教師付出並吸引留任特教人才 竹市加碼特教鑑定費每案最高2500元

為提升特殊教育服務品質，並給予特教教師最實質的專業支持，新竹市府今宣布自115學年度第2學期起，將大幅調升特教鑑定評估人員的施測費用至單案最高1000元，加計現行的報告撰寫費與支援補助後，鑑定評估人員每鑑定一案，各項費用合計最高領取總額高達2500元，居全國頂尖水平，期盼透過合理的專業勞務報酬，肯定教師的專業付出，吸引並留任優秀特教人才，持續健全特殊教育支持體系。

教育失衡…猜疑、敵視 逼現任師求去

台灣教育學界年度盛事「中華民國教育學術團體聯合年會」，昨天登場，大會宣言指出，教育現場正經歷前所未有的考驗，不但對教師充斥猜疑與敵視，加上校事會議設計與運作欠妥，侵擾教師基本人權，導致教師不堪受辱而離職求去，呼籲政府檢討改善。

台灣教育挨批 鄭英耀：可能是衝著我

教育部長鄭英耀昨天出席中華民國教育學術團體聯合年會，除了回應台灣教育表現、校事會議及師資培育制度改革。他認為，台灣教育並沒有媒體形容得那麼差，直言「可能他們是衝著鄭英耀」，還稱自己是優雅的台灣人。

岡山國小職場霸凌案成高雄首例 校長喊冤：這是誤判、將提訴願救濟

高雄市岡山國小網紅老師林晉如申訴遭校長職場霸凌案，稱創下新制上路後全台首例，勞工局今天證實，該案為高雄市首起認定成立校園職場霸凌案，且併同裁處3萬元罰鍰。遭裁罰的游姓校長隨後發出聲明表示，「這是誤判」，指勞工局查證不完全、認定有誤，將循救濟程序提出訴願。

康橋學生走入社會實踐公益 以行動傳遞關懷與善意

公益不只是捐出一份心意，更是從理解他人的需要開始，將關懷化為實際行動。康橋國際學校長期推動行動勸募活動，鼓勵學生走出校園，透過認識公益團體、了解社會議題、親自向大眾傳遞理念，學習以行動回應社會需求。2026年11月，青山、新竹及秀岡三個校區陸續展開公益勸募，分別攜手不同公益團體，將學生的參與轉化為支持弱勢家庭、關懷長者、兒童醫療及動物保護的力量，讓服務學習成為實踐品格教育的重要歷程。 青山校區與「基督教芥菜種會」合作，於11月14日至15日舉辦實體街頭勸募，募集款項將協助全台各區共50戶有需要的家庭，改善居住環境，為偏鄉孩子提供安穩的生活空間與安心成長的條件。學生透過實際走上街頭，向民眾介紹公益機構的服務內容與募款目的，從認識弱勢家庭的處境出發，進一步思考居住環境對孩子成長的重要性，讓關懷不只停留在感受，而能轉化為具體支持。 新竹校區與「老五老基金會」推動公益勸募活動，於11月1日至20日進行線上募款，並於11月14日至15日舉辦實體街頭募款。期望透過服務學習培養學生同理心與社會責任感，讓學生認識高齡社會的需求，並以實際行動傳遞對長者的尊重與關懷，為打造友善高齡社會盡一份心力

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。