國中生遭狂毆猛踹…影片流出才知嚴重 校長曝老師曾關心：他說沒事

台中市一名國三男學生在校疑因與同學發生糾紛，遭班上另1名男學生揮拳毆打，並出腳猛踹，旁邊還有人持棍攻擊；被打男學生的阿公控訴，孫子已經被打多次，已報警提告傷害罪。校方指出，當天已經校安通報，後續配合警方調查，並調查釐清是否有涉及霸凌。

網路近日流傳一段影片，台中一名國三男學生慘遭另一名男同學揮拳狂毆頭部，還出腳猛踹，力道很大，一旁還有人手上拿著木棍，畫面嚇人。

據了解，被打的甲學生遭一名乙同學丟垃圾到抽屜內，引起甲學生不滿，往乙同學手臂捶兩下，乙同學因此找了班上有練跆拳道的丙同學幫他出氣，11月12日上午，丙同學下課找甲學生狂毆，現場有人將影片拍下PO網。

被打的甲學生阿公控訴說，孫子長期已經被打4、5次了，施暴者經常欺負他的孫子，已報警提告傷害罪。

該校校長表示，被打學生沒有反映過長期毆打、霸凌情事，就連12日被打當天，老師詢問時也說沒事，事後影片流出才知道被打那麼嚴重。校方已介入調查，並聯繫雙方家長釐清事發經過，後續會配合警方調查，如有涉及霸凌也會介入調查。