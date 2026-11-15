快訊

急診壅塞為何無解？ 名醫提5項改革方向：整體流程困境非單一因素

U23世界盃／3支3分砲13：1轟破委國不敗金身 中華隊晉級季軍戰

許淑華控東發號用餐不付錢 蔣萬安疑惑：民進黨議員明明不在現場

聽新聞
0:00 / 0:00

坐滿30分鐘要先運動才能再坐 桃市同德國小智慧坐墊奪發明展金牌

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市同德國小3名六年級資優班學生研發「MoveKey防久坐智慧坐墊」，在2026年德國紐倫堡國際發明展勇奪青少年組金牌。圖／桃園市教育局提供
桃園市同德國小3名六年級資優班學生研發「MoveKey防久坐智慧坐墊」，在2026年德國紐倫堡國際發明展勇奪青少年組金牌。圖／桃園市教育局提供

久坐容易傷身，桃園市同德國小六年級資優班學生饒語芯、王品喬及楊浚玟，從關心家人健康出發，發明「MoveKey防久坐智慧坐墊」，坐滿30分鐘就會發出提醒，須起身完成100次正確的彈力帶拉伸動作才能解除警示。作品參加2026年第78屆德國紐倫堡國際發明展（iENA），也一舉奪下青少年組金牌及韓國發明振興協會特別獎。

校方表示，這項發明源自饒語芯對父親健康的關心。她發現爸爸長時間坐著工作，下班回家後也常坐著休息，因此出現背部不適，便開始思考能否設計一種裝置，讓人真正起身完成運動，不只停留在提醒。3位學生在指導教師劉力瑄帶領下，將構想化為具體作品，希望改善現代人久坐的問題。

MoveKey以「運動就是密碼」為核心概念，結合壓力感測器與互動式運動裝置。使用者連續坐滿30分鐘後，系統會發出提醒，使用者須起身依指示完成100次正確的左右彈力帶拉伸動作，才能解除警示並重新計時。系統透過感測器判定動作，並隨機安排左右順序，避免使用者只是短暫站起來應付了事。

團隊從發想到完成，歷經3個版本的測試與改良。最初以滾珠開關偵測坐姿與動作，發現晃動容易造成誤判；第二版導入滑軌、磁鐵及感測元件改善判定，仍面臨接線與穩定性問題；最終改用壓力感測器偵測坐姿，並加入互動提示與隨機運動指令，讓作品更加完整。

此次赴德參展，3位學生在國際展場向不同背景的參觀者介紹設計理念與操作方式，透過作品影片說明性能，並與各國發明人及評審交流，將課堂累積的研究成果帶上國際舞台，也磨練了溝通表達與團隊合作能力。

同德國小校長萬榮輝表示，資優教育除了知識學習，更重視引導學生主動觀察生活、勇於提問，並透過跨領域探究與反覆實作尋找答案。此次獲獎是3位學生持續投入研究及指導教師用心陪伴的成果，期盼這份從關心家人出發的創意，能鼓勵更多孩子相信，發明也可以從生活中的一份關懷開始。

發明展 運動 金牌

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

中原大學創新研發成果獲國際肯定 德國紐倫堡發明展勇奪6獎

公東高工設計「調節式扁斗」奪下德國紐倫堡發明展金獎

世界青少年發明展 台代表隊奪8金

從「願意學」到「被看見」：PBL、遊戲化及AI適性支持的教學實踐

相關新聞

台大創校98年校慶 頒授高民環、蔡明興名譽博士學位

台灣大學上午於校總區綜合體育館舉行創校98年校慶慶祝大會，校長陳文章主持，並邀請歷任校長陳維昭、李嗣涔、楊泮池與會。會中頒授Garmin國際航電董事長高民環及富邦金控董事長蔡明興名譽博士學位，以表彰其卓越的成就與貢獻。

學生不當老師、在職師求去 教育學術團體籲政府檢討：前所未有考驗

國立台灣師範大學教育學系、中國教育學會及多個教育學術團體今天主辦中華民國教育學術團體聯合年會。大會指出，近年來，教育現場面臨社會高度分化、價值多元衝突與數位疏離等挑戰，師生關係、行政溝通與社會信任正經歷前所未有的考驗，呼籲政府檢討校事會議制度、提高教育相關規範法律位階，並制定教學與管教權保障法，改善教育現場環境。

坐滿30分鐘要先運動才能再坐 桃市同德國小智慧坐墊奪發明展金牌

久坐容易傷身，桃園市同德國小六年級資優班學生饒語芯、王品喬及楊浚玟，從關心家人健康出發，發明「MoveKey防久坐智慧坐墊」，坐滿30分鐘就會發出提醒，須起身完成100次正確的彈力帶拉伸動作才能解除警示。作品參加2026年第78屆德國紐倫堡國際發明展（iENA），也一舉奪下青少年組金牌及韓國發明振興協會特別獎。

超時課表／教學兼行政還得超鐘點 師嘆月多領7千不想賺

「我根本不想賺！」高雄一名國中教師每周超鐘點4節，每月多領7000多元，卻寧可不要這筆錢。身兼輔導組長的他，除了上課，還得趕公文、處理學生輔導個案，嚴重壓縮備課時間。北部一名偏鄉教師同樣每周多教4節，還身兼教務與總務主任，連工程招標都得自己摸索。兩名教師接受《聯合報數位版》專訪，道出超鐘點背後的疲憊日常。 兼任行政本該減課減負擔，為何讓國中教師陷入行政、教學兩頭燒，喘不過氣？

「體制全餐」折磨2年！高雄網紅教師控霸凌成立 創全台首例

「我活下來了，我打贏了！」高雄市岡山國小網紅教師林晉如，過去兩年接連遭校事會議調查、申誡及停聘審議，身心飽受煎熬，一度萌生輕生念頭，她昨在臉書發文透露，向勞工局提出職場霸凌申訴，已獲正式認定成立，並稱創下霸凌新制上路後全台首例。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。