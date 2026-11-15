坐滿30分鐘要先運動才能再坐 桃市同德國小智慧坐墊奪發明展金牌

久坐容易傷身，桃園市同德國小六年級資優班學生饒語芯、王品喬及楊浚玟，從關心家人健康出發，發明「MoveKey防久坐智慧坐墊」，坐滿30分鐘就會發出提醒，須起身完成100次正確的彈力帶拉伸動作才能解除警示。作品參加2026年第78屆德國紐倫堡國際發明展（iENA），也一舉奪下青少年組金牌及韓國發明振興協會特別獎。

校方表示，這項發明源自饒語芯對父親健康的關心。她發現爸爸長時間坐著工作，下班回家後也常坐著休息，因此出現背部不適，便開始思考能否設計一種裝置，讓人真正起身完成運動，不只停留在提醒。3位學生在指導教師劉力瑄帶領下，將構想化為具體作品，希望改善現代人久坐的問題。

MoveKey以「運動就是密碼」為核心概念，結合壓力感測器與互動式運動裝置。使用者連續坐滿30分鐘後，系統會發出提醒，使用者須起身依指示完成100次正確的左右彈力帶拉伸動作，才能解除警示並重新計時。系統透過感測器判定動作，並隨機安排左右順序，避免使用者只是短暫站起來應付了事。

團隊從發想到完成，歷經3個版本的測試與改良。最初以滾珠開關偵測坐姿與動作，發現晃動容易造成誤判；第二版導入滑軌、磁鐵及感測元件改善判定，仍面臨接線與穩定性問題；最終改用壓力感測器偵測坐姿，並加入互動提示與隨機運動指令，讓作品更加完整。

此次赴德參展，3位學生在國際展場向不同背景的參觀者介紹設計理念與操作方式，透過作品影片說明性能，並與各國發明人及評審交流，將課堂累積的研究成果帶上國際舞台，也磨練了溝通表達與團隊合作能力。

同德國小校長萬榮輝表示，資優教育除了知識學習，更重視引導學生主動觀察生活、勇於提問，並透過跨領域探究與反覆實作尋找答案。此次獲獎是3位學生持續投入研究及指導教師用心陪伴的成果，期盼這份從關心家人出發的創意，能鼓勵更多孩子相信，發明也可以從生活中的一份關懷開始。