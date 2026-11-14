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新北青潭國小推新六育 舞獅創客多元學習獲認證

中央社／ 新北14日電

新北市青潭國小以「新育幸福」為校務發展核心，結合傳統舞獅、語文藝術、智慧創客、老幼共學及韌性防災等特色課程，展現全人適性發展及課程創新，獲得「新育幸福學校」認證。

「新育幸福學校」是新北市政府教育局自2024年推動的校園認證試辦計畫，主要是推動以學生為核心的「學習走出課本」，並突破傳統的德、智、體、群、美「五育」，納入強調「做中學」的新六育精神。

新店區青潭國小校長林錫恩今天告訴中央社記者，校務經營主張「順適揚才、智慧創客、新育幸福、師生第一」，學校近期獲得「新育幸福學校」認證，代表多元的校務經營與教學成果獲得肯定。

林錫恩說，因為地理環境位於新店區的淺山、依傍著新店溪的因素，青潭國小也是教育部防災進階學校，發展韌性安全防護課程，將防震、坡地安全、消防及防颱知識融入教學，提升師生辨識辨識與自主防護能力。

林錫恩表示，教育不只是傳授知識，更重要的是協助學生發現優勢、發展潛能，透過教師專業、學生多元展能及社區合作，打造兼具創新、關懷與永續發展的幸福校園。

文化傳承方面，舞獅是青潭國小最具在地文化特色的活動，學生透過舞獅表演、自己設計製作創意獅頭及文藝展覽，將傳統文化融入藝術學習，培養團隊合作、美感素養與創造力。

學校也推動語文教育，並以生活化數學教學、藝術出版及社會情緒學習，協助學生發展表達能力、自我覺察與問題解決能力。期盼持續實踐適性教育，讓每名學生都能找到發揮所長的舞台。

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