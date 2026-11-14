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小台江跨海赴日交流 台日學童攜手守護河川與貝克氏鹽草

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
那珂市長先崎光（左一）與喬麥麵達人引田先生，一起帶領海佃國小「小台江」代表團，騎著單車，騎乘八公里，實際踏查那珂川、小場江水圳、清水洞湧泉溼地公園，認識日本保育環境的經驗做法。圖／台江分校提供
那珂市長先崎光（左一）與喬麥麵達人引田先生，一起帶領海佃國小「小台江」代表團，騎著單車，騎乘八公里，實際踏查那珂川、小場江水圳、清水洞湧泉溼地公園，認識日本保育環境的經驗做法。圖／台江分校提供

為推動台日學童愛鄉護水及環境教育交流，台南市海佃國小「小台江」河流讀書會師生赴日本茨城縣那珂市及水戶市，拜訪兩地市役所及木崎、千波2所小學，分享守護河川、保育國際易危物種貝克氏鹽草的行動經驗，並與今年5月參加台江水日的日本學童再次相見，交換研究成果，深化台日環境教育交流。

社大台江分校執行長吳茂成表示，那珂市長先崎光已連續3年來台參加台江水日，今年5月更帶領日本小學生與小台江沿著山海圳國家綠道，騎單車往返烏山頭水庫，全程70公里，並邀請小台江赴日交流。此次在海佃國小郭芳朱校長努力及海保署支持下，師生於11月9日啟程，將台江守護鹽草及河川的經驗帶到日本。

小台江代表團先後前往那珂及水戶市役所簡報，介紹貝克氏鹽草的觀察、紀錄、復育及環境倡議成果。那珂市長先崎光並親自帶領師生騎單車踏查那珂川、小場江水圳及清水洞湧泉濕地公園，全程8公里，認識當地水環境保育行動。

師生也參訪木崎小學，體驗種植地瓜、插秧等食農教育，並與學生一起遊戲、品嘗烤地瓜及享用營養午餐。第3天則徒步走訪那珂川、早戶川、櫻川支流、千波湖及逆川，前往千波小學與5年3班學生交流，分享台江保育貝克氏鹽草及千波湖環境教育研究成果，獲水戶市教育委員會教育部長三宅修等人肯定。

郭芳朱表示，近年小台江水手從觀察、紀錄到復育及行動倡議，逐步累積守護貝克氏鹽草的研究成果，此次特別將經驗帶到日本分享。看到孩子站在台上，用自己的話說出「我們守護的不是1棵草，是台江的海岸線」，代表他們已從學習者轉變為環境行動的分享者。

她也提到，今年5月來台參加台江水日的日本學生，返國後持續完成水圳、水庫及沿途水環境的自由研究，這次與小台江重逢，雙方交換研究報告，分享為了守護水環境走過的路程，讓跨國交流有了更深刻的連結。

小台江學生也分享交流心得。楊諮安表示，雖然語言不同，但大家有共同守護環境的理念，日本同學專注聆聽報告，讓他感受到尊重，也期待不同國家的孩子能朝相同目標努力，讓環境保育成為日常。

張喬茵說，參訪僅有84名學生的木崎小學，體驗食農教育、猜拳列車及共同用餐，並在先崎光市長帶領下騎單車踏查水環境，讓自己變得更獨立，也認識許多日本新朋友。

4年級學生陳玄易則對木崎小學校門口高掛中華民國國旗印象深刻，感受到滿滿歡迎與友善。他說，雖然彼此語言不同，仍能透過簡單英文、表情及肢體動作溝通，這次交流讓他認識不同國家的朋友，也體會環境保育不分國界。

此次小台江從台江跨越海洋走進那珂川流域，透過實地踏查、研究分享及學校交流，讓台日學童以河川為橋梁，攜手實踐愛鄉護水精神。

海佃國小校長郭芳朱（右二）及社大台江分校執行長吳茂成（左二），致贈山海圳國家綠道紀念旗、台江十六寮紀念扇、小台江守護貝克氏鹽草徽章等紀念品，給那珂市長先崎光（右三）與大和田和男議長（左三）、那珂市教育部長会沢実（左一），為守護環境為本的教育文化行動，建立合作友誼。圖／台江分校提供
海佃國小校長郭芳朱（右二）及社大台江分校執行長吳茂成（左二），致贈山海圳國家綠道紀念旗、台江十六寮紀念扇、小台江守護貝克氏鹽草徽章等紀念品，給那珂市長先崎光（右三）與大和田和男議長（左三）、那珂市教育部長会沢実（左一），為守護環境為本的教育文化行動，建立合作友誼。圖／台江分校提供

海佃國小「小台江」代表團，騎著單車，騎乘八公里，實際踏查小場江水圳，認識日本保育環境的經驗做法。圖／台江分校提供
海佃國小「小台江」代表團，騎著單車，騎乘八公里，實際踏查小場江水圳，認識日本保育環境的經驗做法。圖／台江分校提供

為推動台日學童愛鄉護水及環境教育交流，台南市海佃國小「小台江」河流讀書會，赴日本茨城縣那珂市及水戶市交流。圖／台江分校提供
為推動台日學童愛鄉護水及環境教育交流，台南市海佃國小「小台江」河流讀書會，赴日本茨城縣那珂市及水戶市交流。圖／台江分校提供

小台江水手群和日本小學生，互相交換守護環境的研究報告，為台日小學生攜手推動愛鄉護水國際交流，握起合作的友誼。
小台江水手群和日本小學生，互相交換守護環境的研究報告，為台日小學生攜手推動愛鄉護水國際交流，握起合作的友誼。

台江 烏山頭水庫 台日

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