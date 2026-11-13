高雄學生營養午餐頻出包？昨天才出現螞蟻 今天餐盤驚見蟾蜍

繼國光高中之後，今天中午高雄市區一所高工營養午餐出現一隻疑似「蟾蜍」或「青蛙」的異物，學生急忙通報老師。高市衛生局表示，該異物為蛙類，初步判斷可能是三杯雞使用的九層塔在清洗過程中未確實去除，經醫師評估健康危害風險低，發現學生健康良好無異常。

國光高中昨天營養午餐出現疑似螞蟻及塑膠塊，高市衛生局出手重罰團膳業者。今天某高工今天中午提供三杯雞，學生發現餐盤內竟出現一隻外型完整的小動物，不太確定是青蛙還是蟾蜍，趕快通報師長會同供膳業者釐清原因。

高市衛生局晚間說明指出，該異物為蛙類，研判可能是三杯雞所使用的九層塔在清洗過程中未確實去除。經請教專家，該蛙類體型約2公分、外觀結構完整，另經醫師評估健康危害風險低。同步協同專家醫師前往評估該名學生健康情形，目前學生健康狀況良好無異常，將會持續追蹤觀察。

衛生局表示，本案依法裁罰18萬元，不過供餐業者過去沒有食安違規、該校本學期開學迄今亦無相關通報紀錄，今日稽查中央廚房現場符合食品衛生規範。