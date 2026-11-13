沙崙國際高中校慶結合運動與藝文展覽 展現 K-12全學段辦學特色

台南市立沙崙國際高級中等學校13日舉辦改制後第2屆校慶運動會，幼兒園、國小、國中及高中四部師生齊聚一堂，透過田徑競賽、陸上龍舟及班際拔河等活動展現校園活力，同時舉辦《巷仔貓．人間禪》水墨創作展，結合運動與藝文活動。台南市長黃偉哲也到場祝賀，與師生及家長同慶。

黃偉哲表示，沙崙國際高中歷經多年籌設，並於2025年8月改制後重新招生，成為全台首創從幼兒園至高中一貫的K-12公立學校，是台南教育發展的重要成果。他感謝校長、教學團隊、家長會及家長支持，以及學生的努力，讓學校逐步展現辦學特色。市府未來將持續與校方合作，完善教學環境、充實教育資源，提供學生適性發展及多元展能的機會。

校慶活動上午8時舉行開幕典禮，由幼兒園及國小部帶來展演，國中部與高中部各班則以創意進場展現活力，隨後展開各項競賽，包括田徑決賽、陸上龍舟及班際拔河等，師生共同參與，展現團隊精神與校園凝聚力。

除體育競賽外，校方也安排藝文展覽，《巷仔貓．人間禪》水墨創作展於上午10時舉行開幕茶會，由台南市政府副秘書長、藝術創作者徐健麟以筆名「璽硯」展出水墨及書法作品。徐健麟特別為校慶創作一幅以沙崙國際高中校門口為背景的「巷仔貓」，將校園景物融入創作，以貓咪形象呈現校園風貌。

本次展覽除「巷仔貓」系列外，也展出〈阿彌陀佛〉、〈地藏菩薩〉等佛教藝術作品，以及曾赴日本展出並獲「福岡教育委員會賞」的〈達摩一葦渡江圖〉，另有「馬到成功」、「旗開得勝」等繪馬作品及多幅書法創作，呈現水墨、禪意與傳統吉祥文化。

徐健麟表示，「巷仔貓」的創作靈感來自日常生活中的街巷景物，希望透過貓咪自在、靈動的姿態，傳達生活中的美感；佛教人物與禪意題材則融入對人生智慧及心靈自在的體會。此次以沙崙國際高中校門口為背景創作，也希望讓藝術貼近校園生活，鼓勵學生從熟悉的環境培養觀察力、想像力與創造力。

此外，開幕茶會的茶點由校方輔導室技藝班學生親手製作，展現學生實作學習成果。校長黃詞凰表示，學校希望透過運動會培養學生體魄及團隊默契，並藉由藝文展覽涵養美感與人文素養，感謝徐健麟為校慶創作專屬「巷仔貓」，也感謝圖書館與輔導室跨處室合作，讓師生在參與運動會之餘，也能欣賞水墨及書法作品。