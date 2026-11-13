「巷仔貓．人間禪」徐健麟水墨創作展 台南沙崙國際高中校慶登場

台南市立沙崙國際高中改制後今天第2屆校慶，邀請藝術家徐健麟舉辦「巷仔貓．人間禪」——水墨創作展，以豐富人文藝術氣息為校慶增添光彩，展現校方推動全人教育的多元成果。

「巷仔貓．人間禪」水墨創作展是身兼台南市政府副秘書長的藝術家徐健麟以筆名「璽硯」展出18件水墨及書法作品。

徐健麟也特別為沙崙高中校慶創作一幅坐在校門口的「巷仔貓」，將校園景物融入藝術創作，以親切生動的貓咪形象，呈現校園的溫暖與人文氣息，也為學校留下獨具意義的藝術紀念。

展覽題材除生活趣味的「巷仔貓」系列，也展出「阿彌陀佛」、「地藏菩薩」等佛教藝術作品，還有獲日本邀展獲「福岡教育委員會賞」的「達摩一葦渡江圖」，展現傳統水墨藝術的禪意與精神內涵。

另有寓意吉祥的「馬到成功」、「旗開得勝」等繪馬作品及書法創作，融合水墨、禪意、民俗吉祥文化與書藝之美，要讓師生從不同藝術形式中感受傳統文化的豐富底蘊。

徐健麟表示，「巷仔貓」創作靈感來自日常生活街巷景物，希望透過貓咪自在、靈動的姿態，傳達生活中處處有值得欣賞的美感。而佛教人物與禪意題材，則融入對人生智慧及心靈自在的體會。以沙崙高中校門口為背景創作「巷仔貓」，也希望讓藝術更貼近校園生活，鼓勵學生從熟悉的環境中培養觀察力、想像力與創造力。

校長黃詞凰表示，學校致力提供學生多元展能的舞台，透過運動會鍛鍊體魄、培養團隊默契，並藉由藝文展覽涵養美感與人文素養。特別感謝徐副秘書長帶來這場豐富的藝術饗宴，更為校慶創作專屬的「巷仔貓」，讓藝術與校園產生深刻連結；同時感謝校內圖書館與輔導室跨處室合作，讓師生在揮汗奔跑之餘，也能欣賞水墨與書法之美。

沙崙高中去年8月改制後重新招生，是全台第一所從幼兒園至高中一貫的K-12公立學校。今天學生齊聚操場，場面熱鬧。從童趣活動、田徑決賽到陸上龍舟與班際拔河，師生投入各項賽事，歡呼聲此起彼落。

市長黃偉哲到場參與。他表示，沙崙高中歷經多年各界努力籌設，是台南教育發展的重要成果。他感謝校長、教學團隊、家長會及家長的支持及學生的努力，市府將持續與校方合作，打造優質校園。

「巷仔貓．人間禪」藝術家徐健麟水墨創作展台南沙崙國際高中校慶登場。圖／黃詞皇提供

「巷仔貓．人間禪」藝術家徐健麟水墨創作展台南沙崙國際高中校慶登場。圖／黃詞皇提供

「巷仔貓．人間禪」藝術家徐健麟水墨創作展台南沙崙國際高中校慶登場。圖／黃詞皇提供

「巷仔貓．人間禪」藝術家徐健麟水墨創作展台南沙崙國際高中校慶登場。圖／黃詞皇提供

市長黃偉哲分送印有他Q版人像的糖果。圖／市府提供