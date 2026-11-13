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全國家事類技藝競賽大放異彩 僑泰高中余湘婷勇奪幼教具全國第一

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
僑泰高中師長與全國高中家事類技藝競賽得獎學生及指導老師合影。圖／僑泰高中提供
僑泰高中師長與全國高中家事類技藝競賽得獎學生及指導老師合影。圖／僑泰高中提供

全國高中家事類技藝競賽成績揭曉，台中僑泰高中表現亮眼，一舉奪下一冠、二亞等三座金手獎、6項優勝，以及美髮團體組全國第二名創佳績。其中，余湘婷勇奪幼兒教具製作金手獎第一名，她分享，她看到題目時一度緊張，但迅速穩住陣腳，抓準設計方向並將指標融入作品，最終贏得評審青睞。

此次余湘婷奪全國冠軍，邱渼諼、林育賢分別摘下美髮與中餐烹飪金手獎第二名，室內設計林羽妍與郭鈺芯、美顏謝瑋珊與張詩婷、餐飲服務沈恩晴、美髮張宸瑀等6人都獲得優勝，寫下近年最佳成績。昨選手凱旋回校，董事長蔡玉堂、校長温順德及家長會長邱啓成特別率領獅鼓隊與儀隊在校門口熱烈迎接。

余湘婷說，幼兒教具製作需符合題意，更要有創意，今年考題列出三個指標，當下確實有些驚慌，但她提醒自己要有自信，先抓準設計方向，再將指標一一融入作品中，最後寫出完整說明表，很高興作品獲得評審青睞。

指導老師王盈之說，近一年的備賽期間，余湘婷常趁休息時間到圖書館讀學科，甚至遇上學校兩度停電，仍在悶熱的走廊上練習，毅力令人動容。

邱渼諼說，為比賽準備了兩年，期間的苦悶難以形容，有時練到很想放棄，還好有指導老師的鼓勵、學長的技術傳授，以及隊友張宸瑀一路相伴，讓她重拾信心繼續勤練。

林育賢說，從備料、下刀到烹調，每一道工序都得算好時間，透過一次次的模擬賽，讓他學會在時間壓力下穩住節奏，也讓烹飪技術更為精進，才能獲得好成績。

實習主任許富雄表示，選手備賽遇到瓶頸時最容易自我懷疑，感謝歷屆選手願意回校成為學弟妹「最好的引路人」。

校長温順德說，感謝指導老師一路陪伴，以及家委會的後勤支援，強調這份「1冠2亞」的佳績不僅寫下校史新頁，更成為孩子們成長路上的重要養分。

僑泰高中僑泰高中師長與全國高中家事類技藝競賽得獎學生及指導老師合影。圖／僑泰高中提供
僑泰高中僑泰高中師長與全國高中家事類技藝競賽得獎學生及指導老師合影。圖／僑泰高中提供

僑泰高中學生在全國高中家事類技藝競賽表現亮眼，凱旋回校，師長率領獅鼓隊與儀隊在校門口熱烈迎接。圖／僑泰高中提供
僑泰高中學生在全國高中家事類技藝競賽表現亮眼，凱旋回校，師長率領獅鼓隊與儀隊在校門口熱烈迎接。圖／僑泰高中提供

僑泰高中學生在全國高中家事類技藝競賽表現亮眼，凱旋回校，師長率領獅鼓隊與儀隊在校門口熱烈迎接。圖／僑泰高中提供
僑泰高中學生在全國高中家事類技藝競賽表現亮眼，凱旋回校，師長率領獅鼓隊與儀隊在校門口熱烈迎接。圖／僑泰高中提供

僑泰高中余湘婷（左二）勇奪全國高中家事類技藝競賽幼兒教具製作金手獎第一名。圖／僑泰高中提供
僑泰高中余湘婷（左二）勇奪全國高中家事類技藝競賽幼兒教具製作金手獎第一名。圖／僑泰高中提供

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